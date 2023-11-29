«Реал Сосьедад» примет «Зальцбург» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 29 ноября. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Начало — 23:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» пройдет на телеканале «Матч! Арена» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 22:45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.

Также телеканал «Матч Премьер» проведет онлайн-перекличку с хайлайтами самых интересных моментов вечера среды в Лиге чемпионов, которая стартует в 22:45.

«Реал Сосьедад» досрочно вышел в плей-офф турнира, набрав 10 очков в четырех турах. «Зальцбург» гарантирует себе третье место в группе D и участие в плей-офф Лиги Европы, если добьется лучшего результата (наберет больше очков), чем «Бенфика».

Португальская команда досрочно станет четвертой, если добьется худшего результата (наберет меньше очков), чем «Зальцбург».