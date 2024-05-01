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Лига чемпионов

Сегодня, 01:18

Родриго: «Раз уж «Реал» не мог победить, то мы были полны решимости не проиграть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Раз уж мы не могли победить, то были полны решимости не проиграть. Учитывая все, произошедшее сегодня, ничья — хороший результат. Мы Лигу чемпионов знаем — мы привыкли к таким матчам. Верю, что зачастую команды думают, что дожимают нас, и именно тогда мы наиболее опасны. Шел отрезок матча, в котором мы действительны не были хороши, но тут — раз, и мы сравняли счет.

Первый наш гол был забит благодаря волшебному пасу Тони Крооса. Все мы постоянно говорим ему о том, что не надо ограничивать свою карьеру следующим сезоном, а продолжать играть и в дальнейшем. Он неподдельный маэстро, обладающий талантом притягивать внимание людей к своей игре, и всем нам нравится с ним играть», — цитирует пресс-служба УЕФА Родриго.

Ответная игра состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.

 
Лерой Сане (&laquo;Бавария&raquo;, с&nbsp;мячом) и&nbsp;Тони Кроос (&laquo;Реал&raquo;). «Бавария» и «Реал» выдали отличное шоу. Два пенальти, гениальный пас Крооса и пушка Сане
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040500--bayern-vs-real-madrid/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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