Анчелотти рассказал, чего не хватило «Реалу» в матче с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме нам пришлось защищаться, но мы делали это без той интенсивности, на которую я рассчитывал. Во втором тайме они вышли вперед, но, как мне показалось, тогда мы стали прессинговать лучше. Мое общее впечатление таково: мы чувствовали себя довольно комфортно, но нам не хватало оптимальной интенсивности. В подобной ситуации вас обязательно накажут — все в мире об этом знают.

Благодаря Кроосу мы хорошо владели мячом, и «Бавария» на самом деле не слишком давила на нас, если говорить о владении мячом. Были свободные зоны. Мы ожидали, что они будут играть с высокой линией обороны, что они и сделали. Благодаря Тони и Винисусу мы воспользовались преимуществом, забив первый гол. Фантастический пас, фантастическое завершение», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответная игра состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.