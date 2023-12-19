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Сегодня, 17:15

Форвард «Урарту» Максименко — о дебюте в еврокубках: «Матчи против зарубежных команд только мотивируют на большее»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий армянского «Урарту» Артем Максименко прокомментировал «СЭ» свой дебют в еврокубках.

«Урарту» в этом сезоне проиграл боснийскому «Зриньски» (4:4 по сумме двух матчей, 3:4 — пенальти) в 1-м круге квалификации Лиги чемпионов, а затем уступил румынскому «Фарулу» (4:6 по сумме двух встреч) во 2-м круге квалификации Лиги конференций.

— Главный итог первой части сезона — это дебют в еврокубках, голы в ворота боснийского «Зриньски» и румынского «Фарула» в ответных выездных матчах Лиги чемпионов и Лиги конференций соответственно, — сказал Максименко «СЭ». — Эти моменты стали важнейшими для меня в этот период. Изначально было огромное желание продолжить выступление, попасть в групповую стадию Лиги чемпионов. После вылета была цель оказаться в группе Лиги конференций. Очень жаль, что это не получилось осуществить.

— Ощущал особые чувства, когда выходил на еврокубковые матчи?

— В квалификации Лиги чемпионов против боснийского «Зриньски» на выездном матче играл гимн турнира, хоть и была ранняя стадия турнира. Что касается атмосферы, то она была прекрасной. Эмоции, конечно, захлестывали, но давления не было, нахожусь в таком возрасте, когда его не испытываю. Такие матчи против зарубежных команд только мотивируют футболиста на большее.

В этом сезоне Максименко провел 24 матча за «Урарту» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Футбол
Лига конференций
Лига чемпионов УЕФА
ФК Урарту
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