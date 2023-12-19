Тухель — о «Лацио»: «У них есть очень опытный тренер, который всегда может удивить»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником немецкой команды станет «Лацио».

«Я не много знаю о «Лацио» в данный момент. Как итальянская команда, они всегда стремятся играть на результат. У них есть очень опытный тренер, который всегда может удивить. Цель состоит в том, чтобы пройти дальше. Это хорошо, что мы играем первый матч на выезде», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Первая встреча команд состоится 14 февраля в Риме. Начало — в 23.00 мск.