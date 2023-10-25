«Атлетико» и «Селтик» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

«Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Селтиком» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Селтик Парк».

За клуб из Глазго забили Кего Фурухаси (4-я минута) и Луис Пальма (28-я). У мадридской команды отличились Антуан Гризманн (25-я) и Альваро Мората (53-я).

На 85-й минуте полузащитник «Атлетико» Родриго Де Паул получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

«Атлетико» набрал 5 очков и занимает второе место в группе Е. «Селтик» идет на четвертой строчке (1 очко). 7 ноября команды проведут ответный матч в Мадриде.

Ранее «Фейеноорд» одержал победу над «Лацио» в 3 туре группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.