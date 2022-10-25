«Севилья» разгромила «Копенгаген» в Лиге чемпионов

«Севилья» на домашнем поле обыграла «Копенгаген» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:0.

Счет открыл нападающий хозяев Эн-Несири на 61-й минуте. Полузащитник Иско удвоил преимущество «Севильи» на 88-й минуте. Окончательный счет в матче установил защитник Монтиэль на 90+2-й минуте.

Защитник «Копенгагена» Давид Хочолава получил красную карточку на 90+4-й минуте и был удален с поля.

После пяти туров «Севилья» занимает 3-е место в турнирной таблице группы G, набрав 5 очков. «Копенгаген» располагается на последнем месте — 2 очка. Лидирует в группе «Манчестер Сити» с 10 очками в 4 матчах. На втором месте находится дортмундская «Боруссия» — 7 очков в 4 играх.