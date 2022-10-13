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Лига чемпионов

Сегодня, 11:49

Симоне Индзаги: «Барса» надолго запомнит «Интер»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги считает, что «Барселона» надолго запомнит игру с его командой после ничьи (3:3) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги считает, что «Барселона» надолго запомнит игру с его командой после ничьи (3:3) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Отомстить кому? Тем, кто в Испании прозвал меня тренером Катеначчо? Обо мне говорит то, как играют мои команды. Мне не за что мстить. У «Барсы» одна ничья в Ла Лиге, теперь же они надолго запомнят «Интер», — цитирует тренера журналист Дэниэле Мари.

Матч прошел 12 октября на домашнем стадионе «Барселоны». Во время игры рефери удалил Индзаги за протесты в адрес судей.

После четвертого тура «Интер» с семью очками занял второе место в своей группе. «Барселона» заработала четыре очка и заняла третье место.

ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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