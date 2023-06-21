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Лига чемпионов

Сегодня, 15:26

Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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21 июня в Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов-2023/24.

Путь чемпионов

Группа 1

«Жальгирис» (LTU) / «Струга» (MKD) — «Галатасарай» (TUR)
«Ракув» (POL) / «Флора» (EST) — «Линкольн Ред Импс» (GIB) / «Карабах» (AZE)
«Балкани» (KOS) / «Лудогорец» (BUL) — «Олимпия» Любляна (SVN) / «Валмиера» (LVA)

Группа 2

«Клаксвик» (FRO) / «Ференцварош» (HUN) — «Хэкен» (SWE) / ТНС (WAL)
ХИК (FIN) / «Ларн» (NIR) — «Мольде» (NOR)
«Шэмрок Роверс» (IRL) / Победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (DEN)

Группа 3

«Фарул» (ROU) / «Шериф» (MDA) — «Хамрун Спартанс» (MLT) / «Маккаби» Хайфа (ISR)
«Арис» Лимасол (CYP) — «Партизани» (ALB) / БАТЭ (BLR)
«Урарту» (ARM) / «Зриньски» (BIH) — «Слован» Братислава (SVK) / «Свифт» (LUX)
«Динамо» Загреб (CRO) — «Астана» (KAZ) / «Динамо» Тбилиси (GEO)

Путь представителей лиг

«Днепр-1» (UKR) — «Панатинаикос» (GRE)
«Серветт» (SUI) — «Генк» (BEL)

Первые матчи второго отборочного раунда пройдут 25/26 июля, а ответные — 1/2 августа.

Лига чемпионов УЕФА
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