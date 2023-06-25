Селюк: «На вечеринке в честь победы в ЛЧ руководители «Сити» говорили о проклятии, которое я снял после долгих лет»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от посещения в составе делегации «Манчестер Сити» финала Лиги чемпионов в Стамбуле.

«У нас хорошие отношения с клубом. Поэтому, когда они вышли в финал, я получил приглашение на матч в Стамбуле. Мы смотрели игру вместе с приглашенными гостями клуба, а потом вместе поехали праздновать в отель. Было весело, что руководители «Сити» — те же Чики и Сориано — называли меня шаманом. Они может и со смехом, но все равно говорили про проклятие «Сити», которое в этом сезоне я после долгих лет снял. Можно долго шутить по этому поводу, но есть факты. Как только проклятие спало, «Манчестер Сити» взял требл. Фарт очень много значит в футболе», — приводит Metaratings.ru слова Селюка.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0). Горожане впервые в истории выиграли трофей, а также оформили требл, одержав победы в ЛЧ, чемпионате и Кубке Англии.