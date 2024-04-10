Тухель: «Болельщики хорошо поддерживали «Арсенал», так что мы считаем результат положительным»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы могли вырвать победу, у нас был отличный шанс в концовке, когда Кингсли Коман попал в штангу. Это был непростой матч против очень хорошего соперника. Болельщики хорошо поддерживали «Арсенал», так что мы считаем результат положительным.

Мы знали, что должны сыграть лучше, чем в матче с «Хайденхаймом», это было ясно. Нам пришлось нелегко. Матч завершился вничью, так что ситуация предельно ясна — победитель проходит дальше. Мы играем дома, нам нужна помощь болельщиков, и такая же страсть, решительный настрой и качественная игра. Тогда мы пройдем дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.