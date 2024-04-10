«ПСЖ» и «Барселона» проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля

«ПСЖ» и «Барселона» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов в среду, 10 апреля. Первая игра состоится в Париже, Франция, на стадионе «Парк Принцев». Начало — в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовый онлайн матчей 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» и «Атлетико» — «Боруссия». В матч-центре будут доступны ключевые события игр.

На канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru пройдет видеотрансляция игры «ПСЖ» — «Барселона». Также на телеканале «Матч Премьер» покажут онлайн-перекличку противостояний 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.

В 1/8 финала команда Луиса Энрике довольно уверенно прошла «Реал Сосьедад» (2:0 — дома и 2:1 — в гостях). Команда Хави прошла «Наполи» (1:1 — на выезде и 3:1 — дома).

Ответная игра состоится в Барселоне 16 апреля.

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