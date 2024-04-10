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Сегодня, 21:24

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола оценил игру Йошки Гвардиола в матче с «Реалом»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру защитника «горожан» Йошки Гвардиола в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:3).

В прошедшем матче хорват забил свой мяч за английский клуб.

«Он приложил невероятные усилия, не только забил гол, но и сыграл действительно хорошо. Я рад, что у нас в команде есть такой игрок», — приводит слова тренера «Манчестер Сити» Eurosport.

В текущем сезоне 22-летний Гвардиол сыграл 33 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

Ответная игра с «Реалом» состоится 17 апреля в Манчестере.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Йошко Гвардиол
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