Трент Александер-Арнольд — самый молодой игрок «Ливерпуля» с 50 матчами в Лиге чемпионов

Матч Лиги чемпионов против «Наполи» стал для защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда 50-м в составе английского клуба в европейском турнире.

Таким образом, игрок сборной Англии стал самым молодым игроком мерсисайдского клуба, кто провел 50 матчей за клуб в ЛЧ — 24 года и 25 дней.

Александер-Арнольд дебютировал в еврокубке за «Ливерпуль» в сезоне-2017/18. В этом сезоне на его счету 17 матчей по всех турнирах и 3 гола.