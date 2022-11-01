1 ноября, 23:41
Матч Лиги чемпионов против «Наполи» стал для защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда 50-м в составе английского клуба в европейском турнире.
Таким образом, игрок сборной Англии стал самым молодым игроком мерсисайдского клуба, кто провел 50 матчей за клуб в ЛЧ — 24 года и 25 дней.
Александер-Арнольд дебютировал в еврокубке за «Ливерпуль» в сезоне-2017/18. В этом сезоне на его счету 17 матчей по всех турнирах и 3 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования