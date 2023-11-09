Винисиус обошел Роберто Карлоса по голам в Лиге чемпионов и стал лучшим бразильским бомбардиром «Реала»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор забил гол в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Браги». Для него этот гол стал 17-м в главном еврокубковом турнире.

По этому показателю 23-летний бразилец вышел на первое место среди бразильцев в истории мадридского клуба. Он опередил своего нынешнего одноклубника Родриго и бывшего защитника команды Роберто Карлоса.

Однако спустя несколько минут Винисиус ассистировал Родриго, который довел счет в матче с «Брагой» до крупного — 3:0. Теперь они делят первое место среди бразильских игроков мадридского клуба.