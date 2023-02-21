Винисиус стал самым молодым автором дубля в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» в еврокубках с 1966 года

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал самым молодым автором дубля в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» в еврокубках за 57 лет.

Винисиус забил на 21-й и 36-й минутах матча против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он стал, как сообщает Opta, самым молодым (22 года и 224 дня) игроком, оформившим дубль в ворота «красных» на «Энфилде» в еврокубках с 1966 года, когда это удалось сделать Йохану Кройффу (19 лет и 233 дня).

Также Винисиус забил пять голов в ворота «Ливерпуля» в Лиге чемпионов — больше, чем любой другой игрок (у Карима Бензема и Дидье Дрогба по 4 гола).