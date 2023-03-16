Гвардиола не дал киборгу Холанну установить мировой рекорд. Это мудрость или бесчеловечность?

Игорь Рабинер — о несостоявшемся двойном хет-трике норвежца в ЛЧ.

Обозреватель «СЭ» пришел в потрясение от перформанса Эрлина Холанна, огорчился решению Пепа Гвардиолы заменить его на 63-й минуте, вспомнил похожую историю из нашего футбола и поговорил с ее героями — Игорем Колывановым и Валерием Газзаевым.

Буйвол со скоростью антилопы

Казалось, Эрлин Холанн за свои 22 года уже успел сделать в футболе столько, что ему сложно чем-то ошеломить публику. Ведь предупрежден — значит вооружен. А мы давно предупреждены, на что способна эта машина. Словно созданная голливудским сценаристом для фильма о киборге, которого внедрили в человечество для игры в футбол с homo sapiens.

Но эта невообразимая зверюга, этот буйвол со скоростью антилопы своей игрой и пятью голами за 57 (а если взять между первым и последним — то за 35) минут матча с «Лейпцигом» вызвал именно это чувство — ошеломление. Если великий комментатор Владимир Маслаченко и не о таких восклицал: «Вот дьявол!» — боюсь даже предположить, что бы он сказал о норвежце.

Я никогда не видел и не думал, что так можно играть в футбол. Едва завидев ворота, он превращался в нечто монструозное. Все мячи словно каким-то гигантским магнитом вблизи чужих ворот притягивались к нему. Когда партнер еще не успевал ударить по воротам, Холанн уже несся туда, куда отскочит мяч, — и ни разу не ошибся. Вокруг всякий раз была туча партнеров и соперников, но он совершенно точно знал, где ему нужно находиться.

В среду утром я поговорил с Валерием Газзаевым — далеко не последним в свое время форвардом. Честно скажу — за годы общения с единственным российским главным тренером, выигрывавшим еврокубок, никогда не слышал его в таком почти детском восторге:

— Это невероятный футболист! Совершенный! Мощь, техника, агрессия, результативность — у Холанна есть все. Это особый дар, Божий. Нельзя научить футболиста забивать. Развивать — можно, прививать какие-то тактические навыки. Но не забивать. Это не тренируется. Он всегда бежит на добивание, куда надо. Отскок от перекладины перед вторым голом — он там. Перед третьим игрок «Лейпцига» выносит мяч с линии ворот — и не в кого-нибудь, а именно в него. Это и называется — голевое чутье, которым можно только восхищаться! Как и азартом человека, который всегда с остервенением идет на ворота до конца. Честно скажу — после первого тайма, при 3:0, когда с результатом уже все было ясно, лег спать. Просыпаюсь — 7:0!

У меня эмоции были такие же, как у Газзаева, — только я досмотрел перформанс норвежца до конца. Мне казалось, что если в этот вечер по полю «Этихада» проложат железную дорогу и Холанн столкнется лоб в лоб с летящим на полной скорости поездом, то отправит в овраг французский TGV, японский «Синкансен» и любой другой «Сапсан». Это было какое-то умопомрачение.

Эрлин Холанн. Фото Global Look Press

Почему Пеп его заменил?

На 53-й и 57-й минутах неугомонный Холанн вколотил два мяча-близнеца, оказываясь в нужной точке на отскоках вблизи ворот и неотразимо досылая их в сетку. Еще в первом тайме Эрлин стал первым игроком в мире, забившим 30 мячей в Лиге чемпионов в первых 25 матчах. А дальше брови от увиденного понеслись наверх с такой скоростью, что легко могли отскочить от моей — и любого из вас — головы.

Ощущение творящейся у нас на глазах истории нарастало. Самые продвинутые сразу вспомнили, что рекорд по голам в одном матче ЛЧ делят с пятью голами аргентинец Лео Месси (за «Барселону» в ворота «Байера» в марте 2012 года) и бразилец Луиз Адриану (за «Шахтер» в ворота БАТЭ в октябре 2014-го). То есть Эрлин стал первым европейцем, оформившим в Лиге чемпионов пента-трик. Причем не в группе, а в плей-офф — как и Месси. И клубу из той же страны, входящей в топ-4 европейских лиг. Но этого казалось мало. События на поле «Этихада» развивались так, что шестого гола Холанна было не миновать.

И тут Гвардиола — при котором и Месси забивал свою пятерочку, и норвежец — его заменил. Ну ка-а-а-ак, Пеп?!

На 63-й минуте. За полчаса до конца игры. Да Холанн еще три мог забить, какой там один!

Эрлин воспринял это стоически. Ничем на поле не выказал разочарования. Вот уж точно: характер — нордический.

А я сразу же подумал и написал в своем Telegram-канале вот о чем. Образ мышления тренера и обычного человека — совершенно разный. Гвардиола думал не о рекордах и индивидуальном месте Холанна в истории, а о том, чтобы сохранить у него злость, голод до голов и свежесть к следующему матчу. В этом и заключается разница между профессиональным тренером, с одной стороны, и болельщиками и журналистами — с другой.

Возможно, это то, что называется профессиональной деформацией. Но это так.

При этом Пеп заменил Холанна в такой момент еще и потому, что тот управляем и не устроит скандала. То ли в силу возраста, то ли характера, то ли того и другого. То ли пока, то ли вообще.

А я тут же переключил на «Порту» — «Интер», где до последних секунд бушевала интрига, кто пройдет дальше. Но, пока Холанн был на поле, мне это не пришло бы в голову. При любом счете.

Потому что я не тренер, а обыкновенный человек.

...Во вторник я проснулся намного раньше, чем планировал, в диком нетерпении — увидеть слова Гвардиолы. ПОЧЕМУ он заменил Холанна?

Прочитал. И впал в легкий ступор. Потому что две послематчевые цитаты Пепа противоречат друг другу.

Первая: «Если бы он (Холанн) побил рекорд Месси в 22-23 года, то потом ему стало бы скучно. Тогда бы у него не было цели на будущее. Вот почему я его заменил».

Вроде бы все понятно. И, сердцем не соглашаясь с этим посылом тренера, можно расценить его как взгляд мудрого человека, провидца, который смотрит дальше нас всех и хочет, чтобы внутри Холанна раньше времени не погас, а, наоборот, еще ярче разгорелся тот огонь, который позволяет человеку много лет быть звездой. С этой логикой можно не соглашаться, но она тут, согласитесь, присутствует.

Но читаем дальше. Вторая реплика, прозвучавшая буквально тут же:

«Не знал про Месси и Леверкузен. Мне сказали об этом во время флеш-интервью. Сделал замену, потому что обычно, когда исход матча решен, мы даем минуты другим игрокам».

Совсем другое объяснение, не находите? Исходя из первой цитаты, он знал, что Холанн имеет шанс установить рекорд всех времен, и убрал его с поля намеренно, чтобы не лишить мотивации на будущее. Исходя из второй, он ничего этого не знал и заменил норвежца, отталкиваясь от своих обычных принципов.

Где Гвардиола говорит правду, а где лукавит — прямо сейчас не ответит никто. Первая цитата — более цветаста и романтична. Вторая — более прозаична, а проза чаще соответствует правде жизни.

С другой стороны, как Пеп мог «не знать про Месси и Леверкузен», если сам в том матче руководил «Барселоной», а потом насыпал Лео целый океан комплиментов? Но тут я как раз верю — только не в «не знал», а в «не помнил». Тем более по ходу игры. Когда внутри все бурлит, когда тренер живет своей работой, ему точно не до личных рекордов. У него другой тип мышления.

— Думаю, про «стало бы скучно» и «теперь будет цель на будущее» — это игра слов, — говорит Газзаев, которому я привел цитату Гвардиолы.

— Вы как тренер, окажись на его месте, вспомнили бы о том, что Холанн может побить рекорд Лиги чемпионов всех времен? — спрашиваю его.

— О рекордах на скамейке не думают. Думают о команде и о том, что ей нужнее всего. Игрока, который добился такого выдающегося результата, конечно, хочется поощрить. И ты его меняешь, чтобы весь стадион ему поаплодировал, отдал дань восхищения, а может, сделал это даже стоя. Этим, думаю, Гвардиола и руководствовался. Осуждать его нет никакого смысла.

Эрлин Холанн и Хосеп Гвардиола. Фото Global Look Press

Колыванов в роли Холанна, Газзаев — Гвардиолы

Газзаеву я позвонил не случайно. Потому что утром же в комментариях к своему оперативному посту-плачу в Telegram о замене Холанна увидел слова главного тренера сборной России по пляжному футболу, трехкратного чемпиона мира Михаила Лихачева. Он напомнил, что 5 октября 1991 года Игорь Колыванов в матче последнего чемпионата СССР «Динамо» (Москва) — «Днепр» (Днепропетровск), завершившемся со счетом 6:2, забил пять мячей и был заменен главным тренером бело-голубых Валерием Газзаевым. Добавил, что Колыванов той замене очень расстроился. «Мог бы состояться великий рекорд советского футбола, но...» — написал Лихачев. В Советском Союзе тоже никто никогда не забивал больше пяти голов за календарный матч.

Будущему победителю бразильцев тогда было 13 лет, он занимался в динамовской футбольной школе, фанател от бело-голубых и был на том матче. Уточняю, подавал ли мячи. Нет, сидел на Западной трибуне.

Становится интересно. Дозваниваюсь до Колыванова. Тот игру с «Днепром», конечно, вспоминает моментально:

— Такой кураж поймал тогда — приятно вспомнить! Пять мячей не каждый день забиваешь.

— Как отреагировали на замену?

— Абсолютно спокойно. Валерий Георгиевич заменил меня минут за восемь до конца. Уходил с поля под громкие аплодисменты динамовского стадиона. Было очень приятно.

— Знали, что пять мячей — рекорд чемпионатов СССР?

— Знал. Но во время игры об этом даже не думал. Просто радовался каждому голу. Для меня это был последний домашний матч чемпионата за «Динамо» — кажется, оставался только ответный с французами («Канном». — Прим. И.Р.) в Кубке УЕФА. Я уже подписал контракт с итальянской «Фоджей», у меня был большой эмоциональный подъем.

— То есть никаких обид на Газзаева не было?

— Даже близко. После замены он поздравил, обнял. Сказал, что хотел, чтобы трибуны проводили меня аплодисментами. В таком возрасте, в 22-23 года, не думаешь, что у тебя больше не будет шансов забить пять. Потом уже, со временем, можешь о таких вещах задуматься — но не тогда. Тогда я был в предвкушении игры в лучшем клубном чемпионате Европы — серии А...

Михаил Лихачев, воспользовавшийся случаем, чтобы поздравить через «СЭ» Колыванова с недавним 55-летием (красивую дату экс-динамовец отметил 6 марта), вспоминает, что динамовские болельщики вскоре после отъезда своего кумира на Апеннины придумали даже кричалку, которую ему заочно посвящали:

Играет «Фоджа» без изъянов,

Когда в составе Колыванов!

13-летний Лихачев признается, что тогда про рекорд не знал. А на замену отреагировал, как и все, аплодисментами. «И уже где-то зная, что Игорь скоро уедет в Италию...»

С Колывановым он познакомился и пообщался, как говорит, «лет через двадцать пять» после того матча. Он определенно не с потолка взял слова о том, что тогда Игорь все-таки расстроился замене, тому, что не сможет забить шесть и установить рекорд всех времен. Но теперь экс-форвард не хочет ворошить прошлое. И, наверное, правильно делает — зачем нужны новые обиды много лет спустя? И свои, и чужие?

Газзаев, когда я завел речь о матче «Динамо» — «Днепр», припомнил его не с ходу. Все-таки человеческая память избирательна, было это уже больше тридцати лет назад, а с тех пор у тренера произошло много других более чем ярких событий. Но после пары штрихов вспомнил:

— Какая у нас была тогда атака, какая тройка Колыванов — Леоненко — Кирьяков! Поди останови такую! Первые двое много забивали, третий поменьше, но играл как! А Игоря я тогда поменял «под аплодисменты». Для того, чтобы у него остались о «Динамо», из которого он вскоре уезжал, добрые эмоции. Чтобы он почувствовал, как к нему относятся болельщики, и шел дальше по карьере активно и с пониманием, что к такой их реакции нужно стремиться и дальше.

— Не было с его стороны обиды?

— Когда есть такие аплодисменты людей — не может быть обид!

...Холанна тоже провожали бурей оваций, встав всем «Этихадом». Где-то на трибуне тихо стоял и хлопал, сияя от счастья, его папа. Понимая, какую машину он породил.

— Еще недавно было противостояние Месси — Роналду, — говорит Газзаев. — А теперь появились форварды совсем другого формата — Мбаппе и Холанн. Между ними и развернется конкуренция за звание лучшего футболиста мира на следующий период.

— А Хвича?

— Хвича очень ярко начал! У Кварацхелии в топ-чемпионате — первый сезон, и нам только предстоит убедиться, что он сможет стабильно играть на таком уровне. Мне очень хочется, чтобы это произошло. А тот же Холанн показывает высочайшее мастерство и забивает в каждом матче, где был он ни играл — в Дортмунде, теперь в «Манчестер Сити». Поэтому пока и говорю о нем и Мбаппе.

...О чем думал Холанн, уходя с поля на 63-й минуте с пятью голами? Вскоре он скажет правду: «Когда уходил, сказал Пепу, что хотел бы забить шесть. Но что тут поделаешь? Надо смириться».

Жаль, что мы не увидели двойного хет-трика, рекорда Лиги чемпионов, наверное, на веки вечные. Как знать, не был ли упущен для этого самый верный шанс.

Но ответ на вопрос, прав ли был Гвардиола, даст только дальнейшая карьера Холанна. И результаты «Манчестер Сити» с ним на острие. Если в этом сезоне «горожане» впервые выиграют-таки Лигу чемпионов, а Эрлин забьет в финале, Пеп безо всяких ваших вопросов первым скажет: «Ну, вы видели?..»