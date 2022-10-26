Витинья: «Конечно, «ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал разгромную победу над «Маккаби» (7:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Конечно, мы хотим выиграть турнир. Но мы не можем сейчас заглядывать так далеко вперед. Мы просто хотим сосредоточиться на нашей следующей игре против «Ювентуса». А потом посмотрим, с кем сыграем в следующем раунде», — цитирует пресс-служба УЕФА Витинью.

«ПСЖ» набрал 11 очков и гарантировал выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Маккаби» с 3 очками располагается на последней строчке.