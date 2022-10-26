Витинья: «Конечно, «ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов»

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Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал разгромную победу над «Маккаби» (7:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Конечно, мы хотим выиграть турнир. Но мы не можем сейчас заглядывать так далеко вперед. Мы просто хотим сосредоточиться на нашей следующей игре против «Ювентуса». А потом посмотрим, с кем сыграем в следующем раунде», — цитирует пресс-служба УЕФА Витинью.
«ПСЖ» набрал 11 очков и гарантировал выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Маккаби» с 3 очками располагается на последней строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования