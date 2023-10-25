«Манчестер Сити» благодаря дублю Холанна обыграл «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Янг Бойз» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1.

Счет на 48-й минуте встречи открыл защитник горожан Мануэль Аканжи. Через три минуты нападающий швейцарской команды Мешак Элиа сравнял счет. На 67-й минуте игры Эрлин Холанн увеличил преимущество «Манчестер Сити», реализовав пенальти, а на 86-й минуте норвежец отметился еще одним забитым мячом. 23-летний Холанн впервые забил в Лиге чемпионов с апреля этого года.

В параллельном матче «Лейпциг» обыграл «Црвену Звезду» — 3:1.

Победу немецкой команде принесли голы Давида Раума, Хави Симонса и Дани Ольмо. У сербской команды отличился Марко Стаменич.

«Манчестер Сити» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу группы G. На втором месте располагается «Лейпциг», в активе которого 6 очков. Третья позиция у «Янг Бойз» (1), четвертая — у «Црвены Звезды» (1).