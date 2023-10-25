«ПСЖ» разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов

«ПСЖ» дома обыграл «Милан» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».

Счет в игре на 32-й минуте открыл форвард Килиан Мбаппе, а нападающий Рандаль Коло Муани на 53-й минуте удвоил преимущество «ПСЖ». Полузащитник парижан Ли Кан Ин на 89-й минуте сделал счет разгромным. 17-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери отдал две результативные передачи.

Отметим, что «Милан» впервые в истории не выпустил ни одного итальянца в стартовом составе на матч Лиги чемпионов.

«ПСЖ» набрал 6 очков в трех турах и занимает первое место в группе F. «Милан» опустился на последнее, 4-е, место с 2 баллами. У итальянцев ни одной победы и ни одного гола в этом сезоне ЛЧ. 7 ноября эти команды проведут ответный матч в Милане.

В другом матче группы F дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Ньюкасл» со счетом 1:0.