25 октября, 21:15
«Янг Бойз» сыграет против «Манчестер Сити» в групповом этапе Лиги чемпионов 25 октября, в среду. Встреча пройдет на стадионе Wankdorf в Берне, Швейцария. Начало — в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен датчанин Мортен Крог.
«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Янг Бойз» — «Манчестер Сити» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
После двух туров «Манчестер Сити» единолично лидирует в группе G, набрав максимальные шесть очков. В активе «Янг Бойз» 1 очко, команда замыкает турнирную таблицу.
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