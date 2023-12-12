Захарян в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Интером» в Лиге чемпионов

«Интер» и «Реал Сосьедад» объявили стартовые составы на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян выйдет в стартовом составе. «Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Траоре, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Садик, Ойярсабаль. «Интер»: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Куадрадо, Аугусто, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Фраттези, Тюрам, Мартинес. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало — в 23:00 по московскому времени. ПСВ принимает «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» против «Баварии»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов