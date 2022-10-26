Рубен Диаш: «Иногда кажется, что матчи в ЛЧ легче, чем в АПЛ»

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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш заявил, что играть в АПЛ тяжелее, чем в Лиге чемпионов.
«Главное отличие АПЛ от чемпионата Португалии в уровне. Каждые несколько дней у тебя сложная игра. В Португалии тоже есть большие матчи, но только не так часто. Если честно, иногда матчи в Лиге чемпионов кажутся более легкими, чем игры в АПЛ. В премьер-лиге ты в каждом матче играешь против лучших. Это здорово, если ты амбициозный игрок. Если ты приходишь сюда и пытаешься спрятаться, то так не пойдет. Но если ты приходишь сюда с целью стать великим и чего-то добиться на индивидуальном и клубном уровне, то тогда ты попал в правильное время», — приводит слова Диаша Forbes.
«Сити» занимает второе место в АПЛ, набрав 26 очков в 11 матчах. В ЛЧ команда лидирует в группе G, имея на счету 11 очков в 5 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования