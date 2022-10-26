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Лига чемпионов

Сегодня, 16:42

Рубен Диаш: «Иногда кажется, что матчи в ЛЧ легче, чем в АПЛ»

Защитник «Манчестер Сити» заявил, что играть в АПЛ тяжелее, чем в Лиге чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш заявил, что играть в АПЛ тяжелее, чем в Лиге чемпионов.

«Главное отличие АПЛ от чемпионата Португалии в уровне. Каждые несколько дней у тебя сложная игра. В Португалии тоже есть большие матчи, но только не так часто. Если честно, иногда матчи в Лиге чемпионов кажутся более легкими, чем игры в АПЛ. В премьер-лиге ты в каждом матче играешь против лучших. Это здорово, если ты амбициозный игрок. Если ты приходишь сюда и пытаешься спрятаться, то так не пойдет. Но если ты приходишь сюда с целью стать великим и чего-то добиться на индивидуальном и клубном уровне, то тогда ты попал в правильное время», — приводит слова Диаша Forbes.

«Сити» занимает второе место в АПЛ, набрав 26 очков в 11 матчах. В ЛЧ команда лидирует в группе G, имея на счету 11 очков в 5 играх.

Источник: https://www.forbes.com/sites/robertkidd/2022/10/26/for-manchester-citys-rben-dias-leading-comes-naturally/?sh=17ed69044507

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Футбол
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ФК Манчестер Сити
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