Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы» и не удалил Рафинью

Судейство
Сегодня, 08:30
Ошибку, возможно, стоившую «Барселоне» вылета из турнира, судья Иштван Ковач совершил не в первом тайме, а на 64-й минуте при счете 3:1 в пользу «ПСЖ». Рефери в том эпизоде не назначил пенальти в ворота гостей. Сделай он это и забей каталонцы гол, счет по сумме двух встреч сравнялся бы.
У нас в чемпионате России такие фолы защитников встречались, и они наказывались 11-метровыми ударами. Не уверен, что судья с его позиции ясно видел, что сделал Витинья. А тот совершил фол по неосторожности: он бежал сзади Илкая Гюндогана и ударил его правым бедром в правую ногу, подбив ее. Затем каталонец зацепился одной своей ногой за другую и упал.
После игры главный тренер «Барселоны» Хави жаловался на удаление Рональда Араухо, не соглашаясь с решением рефери.
Но, в отличие от ситуации с фолом на Гюндогане, на 29-й минуте Ковач поступил правильно. Он очень быстро принял верное решение и удалил Араухо за лишение соперника явной возможности забить гол. Защитник каталонцев сначала пихнул своего оппонента, убегавшего один на один с вратарем, левой рукой в голову, а потом толкнул его левым бедром. Второе действие, по сути, схоже с тем, что сделал Витинья во втором тайме, только у Араухо фол более явный.
Каталонский защитник пытался убедить судью, что действовал по правилам — использовал плечо, но это было неправдой.
На 56-й минуте Хави устроил истерику, отреагировав на то, что Ковач зафиксировал фол Френки де Йонга в центре поля и назначил штрафной удар.
О его поведении судье сообщил резервный Хорациу Фешниц — очень быстро тренер «Барселоны» был удален из технической зоны с показом красной карточки.
На 59-й минуте Ковач верно оценил случившееся в штрафной площади каталонцев и, подумав две секунды, правильно назначил пенальти в пользу гостей. В том моменте Жоау Канселу сначала попал Усману Дембеле левой бутсой в левую ногу, а затем еще ударил в ту же ногу правым бедром. Налицо все основания для наказания защитника 11-метровым ударом.
На 90+7-й минуте Ковач вынес только одно предупреждение Рафинье, хотя тот заслужил более серьезного наказания.
Несмотря на внушение со стороны рефери и желтую карточку, игрок каталонцев продолжил выяснять отношения с помощником арбитра, высказал ему какие-то претензии и саркастически поаплодировал. У Ковача были все основания повторно наказать Рафинью предупреждением и удалить. Но он так не поступил.