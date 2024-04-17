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Судейство

Сегодня, 08:30

Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы» и не удалил Рафинью

Александр Бобров
Шеф-редактор
Рафинья в матче «Барселона» — «ПСЖ».
Фото Global Look Press
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После поражения каталонцев от «ПСЖ» (1:4) в четвертьфинале Лиги чемпионов их тренер Хави оспаривал удаление Рональда Араухо, хотя ошибка арбитра Иштвана Ковача случилась в другом ключевом эпизоде. Эксперт «СЭ» — о работе рефери из Румынии.

Фол Витиньи

Ошибку, возможно, стоившую «Барселоне» вылета из турнира, судья Иштван Ковач совершил не в первом тайме, а на 64-й минуте при счете 3:1 в пользу «ПСЖ». Рефери в том эпизоде не назначил пенальти в ворота гостей. Сделай он это и забей каталонцы гол, счет по сумме двух встреч сравнялся бы.

Витинья бьет Илкая Гюндогана правой ногой по правой ноге.
Витинья бьет Илкая Гюндогана правой ногой.

У нас в чемпионате России такие фолы защитников встречались, и они наказывались 11-метровыми ударами. Не уверен, что судья с его позиции ясно видел, что сделал Витинья. А тот совершил фол по неосторожности: он бежал сзади Илкая Гюндогана и ударил его правым бедром в правую ногу, подбив ее. Затем каталонец зацепился одной своей ногой за другую и упал.

После фола Витиньи Илкай Гюндоган цепляется одной своей ногой за другую.

Румын правильно наказал Араухо

После игры главный тренер «Барселоны» Хави жаловался на удаление Рональда Араухо, не соглашаясь с решением рефери.

После финального свистка Хави обсуждает с Иштваном Ковачем качество его работы.

Но, в отличие от ситуации с фолом на Гюндогане, на 29-й минуте Ковач поступил правильно. Он очень быстро принял верное решение и удалил Араухо за лишение соперника явной возможности забить гол. Защитник каталонцев сначала пихнул своего оппонента, убегавшего один на один с вратарем, левой рукой в голову, а потом толкнул его левым бедром. Второе действие, по сути, схоже с тем, что сделал Витинья во втором тайме, только у Араухо фол более явный.

Фол Рональда Араухо.
Фол Рональда Араухо.

Каталонский защитник пытался убедить судью, что действовал по правилам — использовал плечо, но это было неправдой.

Удаление Хави

На 56-й минуте Хави устроил истерику, отреагировав на то, что Ковач зафиксировал фол Френки де Йонга в центре поля и назначил штрафной удар.

Хави реагирует на решение судьи.

О его поведении судье сообщил резервный Хорациу Фешниц — очень быстро тренер «Барселоны» был удален из технической зоны с показом красной карточки.

Иштван Ковач показывает Хави красную карточку и удаляет его из технической зоны.

Жоау Канселу сбил Дембеле — пенальти назначен правильно

На 59-й минуте Ковач верно оценил случившееся в штрафной площади каталонцев и, подумав две секунды, правильно назначил пенальти в пользу гостей. В том моменте Жоау Канселу сначала попал Усману Дембеле левой бутсой в левую ногу, а затем еще ударил в ту же ногу правым бедром. Налицо все основания для наказания защитника 11-метровым ударом.

Жоау Канселу в единоборстве с Усманом Дембеле нарушает правила, после чего будет назначен пенальти.

Ковач пожалел Рафинью

На 90+7-й минуте Ковач вынес только одно предупреждение Рафинье, хотя тот заслужил более серьезного наказания.

Рафинья получает желтую карточку, после чего Иштван Ковач делает ему еще одно внушение.
Рафинья продолжает выяснять отношения с помощником судьи и саркастически аплодирует ему.

Несмотря на внушение со стороны рефери и желтую карточку, игрок каталонцев продолжил выяснять отношения с помощником арбитра, высказал ему какие-то претензии и саркастически поаплодировал. У Ковача были все основания повторно наказать Рафинью предупреждением и удалить. Но он так не поступил.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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