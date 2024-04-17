Сине-гранатовые крупно уступили дома (1:4) команде Луиса Энрике и покинули еврокубки, несмотря на победу в Париже неделю назад (3:2).

Если уж первые игры четвертьфинала Лиги чемпионов подарили нам так много голов, то от ответных встреч и подавно стоило ожидать зрелища. На это перед схваткой в Барселоне намекал и главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, который не только выразил надежду на захватывающий матч, но и подробно описал гипотетический сценарий. На пресс-конференции испанец предположил, что парижане начнут давить с первых минут, а «Барселона» сориентируется на разрушении.

Энрике, как известно, любит броские фразы и вообще часто проводит стримы в своих соцсетях. Вот и сейчас Луис не обошелся без цитат для заголовков: в частности, сказал, что его футбольная философия ближе к классическому стилю «Барсы», чем взгляды Хави. «Посмотрите на статистику: владение мячом, голевые моменты, высокий прессинг, трофеи. Все это не подлежит обсуждению», — выдавал базу коуч «ПСЖ».

Громкие утверждения он мог подкрепить действиями. Но, будем честны, это имело второстепенное значение — прежде всего, гостям требовалось побеждать. Причем любыми способами.

Французский гранд действительно даже на выезде приватизировал мяч уже со стартовых минут, однако первой забила «Барса». Все сделал 16-летний Ямаль — юноша оставил в дураках Нуну Мендеша и ассистировал Рафинье. Испанец стал самым молодым футболистом, выполнившим голевую передачу в плей-офф Лиги чемпионов, а бразилец забил третий мяч в двух матчах, что в данном случае намного важнее.

Килиан Мбаппе в борьбе с Пау Кубарси. Фото Reuters

«Барселона» достаточно комфортно чувствовала себя почти полчаса, даже отдав мяч парижанам. Но в один миг все сломалось: Араухо сначала отдал отвратительный пас, спровоцировав резкую контратаку, а затем в попытке исправиться лишил Барколя явной возможности забить. Арбитр Иштван Ковач сразу предъявил уругвайцу красную карточку, хотя никто из игроков и тренеров сине-гранатовых с этим не согласился.

До того эпизода «ПСЖ» атаковал довольно скромно, но большинство окрылило Париж. Хави экстренно выпустил защитника Мартинеса вместо Ямаля и перестроился на 4-4-1, но каталонцам это не помогло. На 40-й минуте Дембеле сравнял счет под свист трибун — некоторые болельщики принесли на стадион игрушечных свиней и купюры с изображением экс-вингера «Барселоны».

В перерыве Энрике явно сделал акцент на дальнейшей реализации численного преимущества. «ПСЖ» все еще уступал по сумме двух встреч, но концовку первого тайма выиграл. Как и начало второго.

Каталонцы отбивались почти десять минут: могли забить и Барколя, и Руис, но сделал это Витинья. У Хави в этот момент сдали нервы — он что-то пнул на скамейке запасных и тоже «поймал» удаление. И уже не видел соскамейки, как «ПСЖ» с пенальти вышел вперед в противостоянии в целоми: Канселу сфолил на Дембеле, Мбаппе реализовал.

Следом Ковач удалил еще одного представителя «Барселоны» — тренера вратарей Хосе Рамона де ла Фуэнте. Три красные карточки и три пропущенных гола: хозяева стремительно погружались на дно.

Рафинья после поражения от «ПСЖ». Фото Reuters

Спасти ситуацию мог только характер сине-гранатовых, который позволил им совершить то самое чудо в марте 2017 года. Тогда, напомню, «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала ЛЧ победил «Барсу» 4:0, но в ответном сенсационно проиграл 1:6.

Однако тогда каталонцев тянул не только менталитет, но и Месси, а также Неймар с Иньестой. Сейчас все старания «Барсы» напоминали лишь судороги, хотя Левандовски и Рафинья при иной доле везения могли бы забить. Но кому нужно сослагательное наклонение? Увлекшаяся атакой команда Хави упустила разящую контратаку «ПСЖ» и пропустила четвертый. Символично, что и тут тер Штеген отбил два тяжелых удара подряд, но не справился с третьим — от Мбаппе. Визуально Кильян вроде бы провел посредственный матч, но все равно ушел с поля с дублем. Это и называется класс.

«Барса» провалилась. Распсиховалась, не справилась с нервами и своими руками/ногами отдала парижанам путевку в полуфинал. А «ПСЖ» доказал, что не стоило хоронить его после домашней неудачи. В следующем раунде парижане встретятся с дортмундской «Боруссией».