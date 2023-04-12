«Челси» не безнадежен: почему Лэмпард может пройти «Реал»?

Фрэнк, записывай, если еще нет.

В мире нет более пугающей команды, чем «Реал». За последнее десятилетие сливочные так пошумели, что их соперники по плей-офф ЛЧ наверняка ловят дрожь в коленях. В голову точно приходят самые мрачные ассоциации: «Реал» выбирался из безвыходных ситуаций, с одним ударом в створ побеждал в финале ЛЧ, отыгрывался за пару минут... Подвигов хватало, и потенциальный соперник мадридцев наверняка все их примеряет на себя.

Можно только догадываться об эмоциях футболистов «Челси», когда им выпала команда Анчелотти. В прошлом году они уже имели негативный опыт игры с «Реалом», когда Карим Бензема за два матча сольно похоронил надежды синих. А ведь то были не нынешние жалкие лондонцы, а боевая машина Тухеля — сумевшая победить на «Сантьяго Бернабеу» (3:2) и занять третье место в АПЛ. Даже они вылетели — чего говорить о нынешних?

А есть чего.

У этого разобранного «Челси» с несколько дней как назначенным Лэмпардом есть шансы. И неплохие!

Карим Бензема. Фото Global Look Press

Признание слабости — путь к успеху

В четвертьфинале ЛЧ от команд ждут элитного футбола. Проблема в том, что четвертьфинал — все, что осталось у «Челси». Разменивать последнее светлое пятно сезона на попытку играть во что-то, соответствующее уровню, — путь в могилу. Синие постарались играть в доминаторов против «Вулверхэмптона», по итогу проиграли первый матч Фрэнка Лэмпарда. «Реал» за 4-3-3 накажет еще строже.

Для построения элитного футбола и комбинаций нет ни фундамента, ни времени. Более того, даже резонов особых нет, потому что он один — выжить. Понятно, что есть давление и от стадии, и от статуса — но нужно честно сказать, что лондонцам не до этого. У них плохой сезон, который неизвестно когда закончится, и у них впереди сложнейшее испытание с командой, которая готова ко всему. Бежать на них со всей гордостью — самоубийство.

Лэмпарду нужно отринуть все давление. Запереться в оборону. Выпустить трех центральных защитников. Сыграть на контратаках. В конце концов, его состав располагает к работе с мячом на больших скоростях — Пулишич, Стерлинг или Мудрик могут решить вопросы за секунды. Не в стиле «Челси»? Ну и ладно, на фоне сезона это не такая большая жертва.

Фрэнк Лэмпард. Фото Global Look Press

Возвращаются те, без кого было бы плохо

Этот отвратительный год был бы для «Челси» чуть менее плохим, будь на поле Канте. Однако француз травмировался еще летом и пропустил порядка 30 игр — представляете, как его не хватало? Вернулся он фактически только к концу марта. И сразу дал результат — сменщик Поттера, Бруно Сальтор, поставил его на позицию центрального полузащитника, а синих перевел на 3-5-2. Результат — 0:0 с «Ливерпулем», вполне достойно для временщика и ситуации, в которой оказался «Челси».

А вот при Фрэнке Лэмпарде в его дебюте Канте почему-то в заявку не попал, сам новый тренер выставил 4-3-3 и отлетел от «волков». Выводы наверняка будут сделаны — а ведь вместе с Нголо на поле могут вернуться опытнейший Сильва и замучивший два года назад оборону «Реала» Маунт. Они, как и француз, замечены на фотографиях с тренировок.

Учитывая гигантскую роль Канте в той триумфальной Лиге чемпионов, громадный опыт Сильвы и отличные навыки Мэйсона Маунта, их возвращение может сильно помочь команде. А если Лэмпард еще и применит их как Тухель... Все окажется не так плохо.

Н'Голо Канте. Фото Global Look Press

Несмотря ни на что, у «Челси» отличный состав

Пусть этого и не было видно за тренерским гением Грэма Поттера, за синих играют отличные игроки. И хотя принято смеяться над менеджерскими умениями Боули, в тех двух десятках футболистов, которых он привел в клуб, есть те, кто может помочь и сверкнуть в самый нужный для «Челси» момент.

Взять того же Обамеянга — пусть парень и не попал в основу при Поттере, он умеет огорчать «Реал». Играя за «Барсу» в прошлом марте, он отгрузил сливочным дубль, и наверняка мотивирован сделать это еще раз, но уже при новом тренере в новом клубе. У него есть шанс начать все заново в «Челси».

Да и Стерлинг с Мудриком, или Фернандес с Феликсом — все они могут удивить. Классом и скоростью обладают, а значит, на подвиг в двух встречах они точно способны. Вопрос в том, даст ли Лэмпард им инструменты для этого подвига.

«Челси» в АПЛ и Лиге чемпионов — разные клубы

Когда начинаешь думать о судьбе лондонцев в матче против «Реала», невольно вспоминаешь их томные лица на английских полях и отсутствие перспективы в АПЛ. Между тем это большая ошибка — при Грэме Поттере команда точно лучше выступала в Лиге чемпионов, чем в чемпионате.

«Челси» на групповом этапе уступил один раз — в том злополучном матче против загребского «Динамо», после которого уволили Томаса Тухеля. Дальше пошли победы, да еще какие — дважды всухую был повержен «Милан», еще раз — «Зальцбург» и «Динамо». В итоге лондонцы после поражения прорвались на первую строчку. А в плей-офф отстрелили идущую второй в бундеслиге «Боруссию» — вполне достойный результат.

Неизвестно, сохранится ли тенденция при Фрэнке Лэмпарде, но при Поттере у футболистов как будто было больше мотивации на еврокубки. Если все будет по-прежнему, а также добавятся факторы, перечисленные выше, то мы увидим не такой уж и жалкий «Челси». Может быть.