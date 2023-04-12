«Челси» не безнадежен: почему Лэмпард может пройти «Реал»?

Сегодня, 18:00
В мире нет более пугающей команды, чем «Реал». За последнее десятилетие сливочные так пошумели, что их соперники по плей-офф ЛЧ наверняка ловят дрожь в коленях. В голову точно приходят самые мрачные ассоциации: «Реал» выбирался из безвыходных ситуаций, с одним ударом в створ побеждал в финале ЛЧ, отыгрывался за пару минут... Подвигов хватало, и потенциальный соперник мадридцев наверняка все их примеряет на себя.
Можно только догадываться об эмоциях футболистов «Челси», когда им выпала команда Анчелотти. В прошлом году они уже имели негативный опыт игры с «Реалом», когда Карим Бензема за два матча сольно похоронил надежды синих. А ведь то были не нынешние жалкие лондонцы, а боевая машина Тухеля — сумевшая победить на «Сантьяго Бернабеу» (3:2) и занять третье место в АПЛ. Даже они вылетели — чего говорить о нынешних?
А есть чего.
У этого разобранного «Челси» с несколько дней как назначенным Лэмпардом есть шансы. И неплохие!
В четвертьфинале ЛЧ от команд ждут элитного футбола. Проблема в том, что четвертьфинал — все, что осталось у «Челси». Разменивать последнее светлое пятно сезона на попытку играть во что-то, соответствующее уровню, — путь в могилу. Синие постарались играть в доминаторов против «Вулверхэмптона», по итогу проиграли первый матч Фрэнка Лэмпарда. «Реал» за 4-3-3 накажет еще строже.
Для построения элитного футбола и комбинаций нет ни фундамента, ни времени. Более того, даже резонов особых нет, потому что он один — выжить. Понятно, что есть давление и от стадии, и от статуса — но нужно честно сказать, что лондонцам не до этого. У них плохой сезон, который неизвестно когда закончится, и у них впереди сложнейшее испытание с командой, которая готова ко всему. Бежать на них со всей гордостью — самоубийство.
Лэмпарду нужно отринуть все давление. Запереться в оборону. Выпустить трех центральных защитников. Сыграть на контратаках. В конце концов, его состав располагает к работе с мячом на больших скоростях — Пулишич, Стерлинг или Мудрик могут решить вопросы за секунды. Не в стиле «Челси»? Ну и ладно, на фоне сезона это не такая большая жертва.
Этот отвратительный год был бы для «Челси» чуть менее плохим, будь на поле Канте. Однако француз травмировался еще летом и пропустил порядка 30 игр — представляете, как его не хватало? Вернулся он фактически только к концу марта. И сразу дал результат — сменщик Поттера, Бруно Сальтор, поставил его на позицию центрального полузащитника, а синих перевел на 3-5-2. Результат — 0:0 с «Ливерпулем», вполне достойно для временщика и ситуации, в которой оказался «Челси».
А вот при Фрэнке Лэмпарде в его дебюте Канте почему-то в заявку не попал, сам новый тренер выставил 4-3-3 и отлетел от «волков». Выводы наверняка будут сделаны — а ведь вместе с Нголо на поле могут вернуться опытнейший Сильва и замучивший два года назад оборону «Реала» Маунт. Они, как и француз, замечены на фотографиях с тренировок.
Учитывая гигантскую роль Канте в той триумфальной Лиге чемпионов, громадный опыт Сильвы и отличные навыки Мэйсона Маунта, их возвращение может сильно помочь команде. А если Лэмпард еще и применит их как Тухель... Все окажется не так плохо.
Пусть этого и не было видно за тренерским гением Грэма Поттера, за синих играют отличные игроки. И хотя принято смеяться над менеджерскими умениями Боули, в тех двух десятках футболистов, которых он привел в клуб, есть те, кто может помочь и сверкнуть в самый нужный для «Челси» момент.
Взять того же Обамеянга — пусть парень и не попал в основу при Поттере, он умеет огорчать «Реал». Играя за «Барсу» в прошлом марте, он отгрузил сливочным дубль, и наверняка мотивирован сделать это еще раз, но уже при новом тренере в новом клубе. У него есть шанс начать все заново в «Челси».
Да и Стерлинг с Мудриком, или Фернандес с Феликсом — все они могут удивить. Классом и скоростью обладают, а значит, на подвиг в двух встречах они точно способны. Вопрос в том, даст ли Лэмпард им инструменты для этого подвига.
Когда начинаешь думать о судьбе лондонцев в матче против «Реала», невольно вспоминаешь их томные лица на английских полях и отсутствие перспективы в АПЛ. Между тем это большая ошибка — при Грэме Поттере команда точно лучше выступала в Лиге чемпионов, чем в чемпионате.
«Челси» на групповом этапе уступил один раз — в том злополучном матче против загребского «Динамо», после которого уволили Томаса Тухеля. Дальше пошли победы, да еще какие — дважды всухую был повержен «Милан», еще раз — «Зальцбург» и «Динамо». В итоге лондонцы после поражения прорвались на первую строчку. А в плей-офф отстрелили идущую второй в бундеслиге «Боруссию» — вполне достойный результат.
Неизвестно, сохранится ли тенденция при Фрэнке Лэмпарде, но при Поттере у футболистов как будто было больше мотивации на еврокубки. Если все будет по-прежнему, а также добавятся факторы, перечисленные выше, то мы увидим не такой уж и жалкий «Челси». Может быть.