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Лига чемпионов

Сегодня, 01:45

«МЮ» проиграл безумный матч в Копенгагене, «Интер» помог команде Захаряна, у «Реала» крутой рекорд

Андрей Кузичев
Корреспондент
«Копенгаген» вырвал победу в матче с «МЮ» (4:3).
Фото Reuters
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Обзор состоявшихся в среду матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Рекорды Хейлунна — не гарантия

Группа А

Лига чемпионов. Группа A
08 нояб, 23:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
4:3
Манчестер Юнайтед

Если на «Олд Траффорд» «МЮ» результат буквально выстрадал, то в Копенгагене все поначалу складывалось не в пример проще. В комбинации с участием Ван-Биссаки и Мактоминая можно было обнаружить определенное изящество, а их усилия помогли Хейлунну отметить голом визит в родной город. А потом снайпер отличился на добивании, когда голкипер справился с ударом Гарначо. Нужно было держать семейную марку, ведь днем — в матче юношеской Лиги УЕФА — ворота «МЮ» поразил младший брат снайпера «красных дьяволов» Эмиль.

Хвича Кварацхелия, Джуд Беллингем и&nbsp;Харри Кейн. «Копенгаген» в сумасшедшем матче обыграл «МЮ», «Реал» и «Бавария» вышли в плей-офф. Онлайн-трансляция игр дня Лиги чемпионов

Интересно, что пока Хейлунн-старший забивает исключительно в Лиге чемпионов, сравнявшись в рейтинге лучших бомбардиров турнира с Моратой. Кроме того, за четыре матча он повторил достижение двух легенд «МЮ» — Бобби Чарльтона и Джорджа Беста, которые успели до 21-летия забить по пять мячей в главном еврокубке. Но пока все смаковали эту крутую статистику, игра стала меняться. Травма Эванса, уже на 16-й минуте замененного на Варана, тут не при чем. Дело в удалении наступившему на ногу сопернику Рэшфорда.

Сразу после этого был штрафной, после которого мяч от головы Бруну Фернандеша срезался в перекладину. Тут «МЮ» повезло, но до перерыва «Копенгаген» отыграл отставание в два мяча. Помогли тринадцать (!) добавленных арбитром минут. Пауз в игре хватало, да еще и случился забег по полю болельщика с флагом в поддержку Палестины. Благодаря этому жаркую концовку игры увидели все, а «МЮ», в режиме лайв вышедший на второе место после пенальти в исполнении Фернандеша, в итоге оказался на четвертом. Катастрофа все ближе, хотя математически команда Эрика тен Хага имеет неплохие шансы на второе место.

Лига чемпионов. Группа A
08 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:1
Галатасарай

Есть ощущение, что в этом сезоне нервная система Томаса Тухеля находится под ударом. Причина — многочисленные травмы, одну из которых на этот раз буквально на ровном месте получил Мусиала. Такие повреждения обычно самые опасные, и хавбек сразу показал — ему требуется замена. Кроме того, несмотря на явное преимущество «Баварии», мяч упорно не хотел влетать в ворота «Галатасарая».

Спасал то Муслера, то каркас ворот, в который пришелся удар Кейна. Когда же английский снайпер послал мяч в сетку, лайнсмен поднял флажок. На счастье мюнхенцев, ВАР ошибку исправил, так как в момент подачи Киммиха со штрафного Кейн, в отличие от своих одноклубников, находился в правильном положении. И уже на кураже Харри отличился еще раз, что в итоге обеспечило «Баварии» выход из группы.

И

В

Н

П

М

О

1. Бавария

4

4

0

0

11-6

12

2. Копенгаген

4

1

1

2

7-8

4

3. Галатасарай

4

1

1

2

7-9

4

4. Манчестер Юнайтед

4

1

0

3

9-11

3

29 ноября. «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед», «Бавария» — «Копенгаген».

Мадридское совершенство

Группа С

Лига чемпионов. Группа C
08 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:0
Брага

На устроивший ротацию состава «Реал» в дебюте едва не вылили ушат холодной воды. Однако экзекуцию, поводом для которой стал фол Васкеса в собственной штрафной, отменил сейв Лунина. Резервный вратарь мадридцев, который экстренно заменил травмировавшегося на разминке Кепу, — настоящий специалист по отражению 11-метровых. На клубном уровне его оппоненты реализовали только семь ударов с «точки» из четырнадцати.

А в атаке сливочных роль первой скрипки в этот раз исполнял Браим Диас, в схеме 4-4-2 занявший позицию оставшегося в запасе Беллингема. Первый его гол отменили из-за офсайда. Ко второму — с отличного паса Родриго — придраться было невозможно, и полузащитник отпраздновал взятие ворот, скопировав судейский жест о решении ВАР. Теоретически Диас мог получить предупреждение, однако рефери не увидел ничего предосудительного и был прав. Такие оригинальные моменты с доброй иронией украшают футбол не меньше, чем финт удвоившего счет Винисиуса Жуниора.

Или третья голевая атака «Реала», начавшаяся с активного прессинга подписавшего накануне новый контракт Камавинги. Он и Кроос создали фундамент, на котором выстроили архитектурный шедевр Винисиус и Родриго, чей завершающий штрих в виде изящной подсечки мяча над вратарем, стал украшением вечера и заставил ликовать обычно сдержанного Карло Анчелотти. Его команда 32-й раз вышла из группы (с учетом розыгрышей с двумя групповыми этапами), и остается единственной, кто всегда проходил в плей-офф.

Лига чемпионов. Группа C
08 нояб, 20:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:1
Унион Б

Не мытьем — так катанием. Примерно так добывал результат в первом тайме «Наполи». Для начала Натан пробил головой в штангу. Потом в игру вмешался ВАР, что привело к отмене гола Замбо-Ангисса, так как сбрасывавший ему мяч Ди Лоренцо опирался на спину соперника. И, наконец, удача решила сжалиться над неаполитанцам, когда мяч срикошетил в Политано так, что в итоге оказался в сетке.

Однако перед уходом на перерыв «Унион» с его багажом из двенадцати поражений подряд подал признаки жизни. Это Юранович со штрафного попал в штангу. Уже во втором тайме берлинцы сначала пережили момент, который Кварацхелия создал для Зелиньски, а потом отыгрались. Банальный вынос от своей штрафной обернулся выходом «2 в 1», и после того, как Мерет отразил удар Беккера, на добивании отличился Фофана. Этот успех помог «Униону» не проиграть впервые с 26 августа, тогда как «Наполи» упустил шанс нарастить отрыв от «Браги».

И

В

Н

П

М

О

1. Реал

4

4

0

0

9-3

12

2. Наполи

4

2

1

1

6-5

7

3. Брага

4

1

0

3

5-9

3

4. Унион

4

0

1

3

3-6

1

29 ноября. «Реал» — «Наполи», «Брага» — «Унион».

«Арсенал» уходит в отрыв

Группа В

Лига чемпионов. Группа B
08 нояб, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
Севилья

«Арсенал» остался без Габриэла Жезуса и Эдди Нкетиа, из-за чего Микелю Артете пришлось опробовать в атаке вариант «С». В центр атакующей тройки отправился Троссар и оправдал тренерское доверие. Естественно, при помощи лучшего ассистента турнира Сака. У этого хавбека телепатическая связь с Троссаром, который все пять своих мячей в этом сезоне забил с передач англичанина.

«Арсенал» — «Севилья» (2:0).
Фото Reuters

Впрочем, отмечая этот удивительный факт, нельзя не отметить роль Жоржиньо. О нем многие стали забывать, однако он мощно напомнил о себе, пасом из центра вспоров всю оборону «Севильи». Сака же над ней просто издевался, показав, что и сам может забивать. Усадив на газон своего оппонента и отправив мяч в угол, хавбек фактически отправил андалусийцев в нокаут и укрепил лидерство «канониров».

Лига чемпионов. Группа B
08 нояб, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
1:0
Ланс

В этом матче, где были показаны рекордные для первого тайма шесть желтых карточек, все решил фирменный удар головой в исполнении Люка де Йонга. Это был восьмой лигочемпионский гол ветерана за ПСВ, и он повторил рекорд Руда ван Нистелроя, который еще в прошлом сезоне тренировал команду из Эйндховена.

Но после финального свистка камера показывала не капитана, а Лосано, который едва не оставил хозяев без победы. На последних минутах мексиканец при выходе «2 в 1» проигнорировал Бакайоко, после чего «Ланс» едва не отыгрался. Так что Лосано избежал гнева болельщиков, а ПСВ догнал поверженных французов, отправив на последнее место рискующую не попасть даже в Лигу Европы «Севилью».

И

В

Н

П

М

О

1. Арсенал

4

3

0

1

9-3

9

2. ПСВ

4

1

2

1

4-7

5

3. Ланс

4

1

2

1

4-4

5

4. Севилья

4

0

2

2

4-7

2

29 ноября. «Севилья» — ПСВ, «Арсенал» — «Ланс».

Счастье для Милана и Сан-Себастьяна

Группа D

Лига чемпионов. Группа D
08 нояб, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
0:1
Интер

Симоне Индзаги решил дать отдохнуть ряду лидеров и едва не остался без победы. Однако, бросив в бой основные силы, «Интер» исправил ситуацию благодаря тем, для кого роль джокера удивительна. После удара Бареллы мяч попал в руку защитника «Зальцбурга», и Лаутаро Мартинес реализовал пенальти. Удар аргентинца обеспечил финалисту прошлой Лиги чемпионов и «Реал Сосьедад» синхронный выход из группы.

Радость футболистов &laquo;Реал Сосьедад&raquo; после победы над &laquo;Бенфикой&raquo; (3:1). Захарян и «Реал Сосьедад» залетели в плей-офф Лиги чемпионов! «Бенфика» осталась за бортом

И

В

Н

П

М

О

1. Реал Сосьедад

4

3

1

0

7-2

10

2. Интер

4

3

1

0

5-2

10

3. Зальцбург

4

1

0

3

3-5

3

4. Бенфика

4

0

0

4

1-7

0

29 ноября. «Бенфика» — «Интер», «Реал Сосьедад» — «Зальцбург».

Статистика дня
2 игрока «МЮ» получили красные карточки в одном розыгрыше ЛЧ впервые с сезона-2005/06. Тогда удалили Руни и Скоулза. Сейчас — Каземиро и Рэшфорда.
17 голов в 43 матчах главного еврокубка забил нападающий «Реала» Родриго. Столько же у него в 120 играх испанского чемпионата.
3-м — после Руни и Стерлинга — англичанином, забившим не менее 25 голов в ЛЧ, стал Кейн. До рекорда баварцу осталось пять мячей.
2 гостевых поражения потерпел в ЛЧ с «МЮ» Эрик тен Хаг. С «Аяксом» было одно.
19 лет не выходил из группы «Реал Сосьедад».
38 матчей не проигрывает на групповом этапе «Бавария».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Реал
ФК Севилья
0
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