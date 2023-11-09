«МЮ» проиграл безумный матч в Копенгагене, «Интер» помог команде Захаряна, у «Реала» крутой рекорд

Обзор состоявшихся в среду матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Рекорды Хейлунна — не гарантия

Группа А

Если на «Олд Траффорд» «МЮ» результат буквально выстрадал, то в Копенгагене все поначалу складывалось не в пример проще. В комбинации с участием Ван-Биссаки и Мактоминая можно было обнаружить определенное изящество, а их усилия помогли Хейлунну отметить голом визит в родной город. А потом снайпер отличился на добивании, когда голкипер справился с ударом Гарначо. Нужно было держать семейную марку, ведь днем — в матче юношеской Лиги УЕФА — ворота «МЮ» поразил младший брат снайпера «красных дьяволов» Эмиль.

Интересно, что пока Хейлунн-старший забивает исключительно в Лиге чемпионов, сравнявшись в рейтинге лучших бомбардиров турнира с Моратой. Кроме того, за четыре матча он повторил достижение двух легенд «МЮ» — Бобби Чарльтона и Джорджа Беста, которые успели до 21-летия забить по пять мячей в главном еврокубке. Но пока все смаковали эту крутую статистику, игра стала меняться. Травма Эванса, уже на 16-й минуте замененного на Варана, тут не при чем. Дело в удалении наступившему на ногу сопернику Рэшфорда.

Сразу после этого был штрафной, после которого мяч от головы Бруну Фернандеша срезался в перекладину. Тут «МЮ» повезло, но до перерыва «Копенгаген» отыграл отставание в два мяча. Помогли тринадцать (!) добавленных арбитром минут. Пауз в игре хватало, да еще и случился забег по полю болельщика с флагом в поддержку Палестины. Благодаря этому жаркую концовку игры увидели все, а «МЮ», в режиме лайв вышедший на второе место после пенальти в исполнении Фернандеша, в итоге оказался на четвертом. Катастрофа все ближе, хотя математически команда Эрика тен Хага имеет неплохие шансы на второе место.

Есть ощущение, что в этом сезоне нервная система Томаса Тухеля находится под ударом. Причина — многочисленные травмы, одну из которых на этот раз буквально на ровном месте получил Мусиала. Такие повреждения обычно самые опасные, и хавбек сразу показал — ему требуется замена. Кроме того, несмотря на явное преимущество «Баварии», мяч упорно не хотел влетать в ворота «Галатасарая».

Спасал то Муслера, то каркас ворот, в который пришелся удар Кейна. Когда же английский снайпер послал мяч в сетку, лайнсмен поднял флажок. На счастье мюнхенцев, ВАР ошибку исправил, так как в момент подачи Киммиха со штрафного Кейн, в отличие от своих одноклубников, находился в правильном положении. И уже на кураже Харри отличился еще раз, что в итоге обеспечило «Баварии» выход из группы.

И В Н П М О 1. Бавария 4 4 0 0 11-6 12 2. Копенгаген 4 1 1 2 7-8 4 3. Галатасарай 4 1 1 2 7-9 4 4. Манчестер Юнайтед 4 1 0 3 9-11 3

29 ноября. «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед», «Бавария» — «Копенгаген».

Мадридское совершенство

Группа С

На устроивший ротацию состава «Реал» в дебюте едва не вылили ушат холодной воды. Однако экзекуцию, поводом для которой стал фол Васкеса в собственной штрафной, отменил сейв Лунина. Резервный вратарь мадридцев, который экстренно заменил травмировавшегося на разминке Кепу, — настоящий специалист по отражению 11-метровых. На клубном уровне его оппоненты реализовали только семь ударов с «точки» из четырнадцати.

А в атаке сливочных роль первой скрипки в этот раз исполнял Браим Диас, в схеме 4-4-2 занявший позицию оставшегося в запасе Беллингема. Первый его гол отменили из-за офсайда. Ко второму — с отличного паса Родриго — придраться было невозможно, и полузащитник отпраздновал взятие ворот, скопировав судейский жест о решении ВАР. Теоретически Диас мог получить предупреждение, однако рефери не увидел ничего предосудительного и был прав. Такие оригинальные моменты с доброй иронией украшают футбол не меньше, чем финт удвоившего счет Винисиуса Жуниора.

Или третья голевая атака «Реала», начавшаяся с активного прессинга подписавшего накануне новый контракт Камавинги. Он и Кроос создали фундамент, на котором выстроили архитектурный шедевр Винисиус и Родриго, чей завершающий штрих в виде изящной подсечки мяча над вратарем, стал украшением вечера и заставил ликовать обычно сдержанного Карло Анчелотти. Его команда 32-й раз вышла из группы (с учетом розыгрышей с двумя групповыми этапами), и остается единственной, кто всегда проходил в плей-офф.

Не мытьем — так катанием. Примерно так добывал результат в первом тайме «Наполи». Для начала Натан пробил головой в штангу. Потом в игру вмешался ВАР, что привело к отмене гола Замбо-Ангисса, так как сбрасывавший ему мяч Ди Лоренцо опирался на спину соперника. И, наконец, удача решила сжалиться над неаполитанцам, когда мяч срикошетил в Политано так, что в итоге оказался в сетке.

Однако перед уходом на перерыв «Унион» с его багажом из двенадцати поражений подряд подал признаки жизни. Это Юранович со штрафного попал в штангу. Уже во втором тайме берлинцы сначала пережили момент, который Кварацхелия создал для Зелиньски, а потом отыгрались. Банальный вынос от своей штрафной обернулся выходом «2 в 1», и после того, как Мерет отразил удар Беккера, на добивании отличился Фофана. Этот успех помог «Униону» не проиграть впервые с 26 августа, тогда как «Наполи» упустил шанс нарастить отрыв от «Браги».

И В Н П М О 1. Реал 4 4 0 0 9-3 12 2. Наполи 4 2 1 1 6-5 7 3. Брага 4 1 0 3 5-9 3 4. Унион 4 0 1 3 3-6 1

29 ноября. «Реал» — «Наполи», «Брага» — «Унион».

«Арсенал» уходит в отрыв

Группа В

«Арсенал» остался без Габриэла Жезуса и Эдди Нкетиа, из-за чего Микелю Артете пришлось опробовать в атаке вариант «С». В центр атакующей тройки отправился Троссар и оправдал тренерское доверие. Естественно, при помощи лучшего ассистента турнира Сака. У этого хавбека телепатическая связь с Троссаром, который все пять своих мячей в этом сезоне забил с передач англичанина.

«Арсенал» — «Севилья» (2:0). Фото Reuters

Впрочем, отмечая этот удивительный факт, нельзя не отметить роль Жоржиньо. О нем многие стали забывать, однако он мощно напомнил о себе, пасом из центра вспоров всю оборону «Севильи». Сака же над ней просто издевался, показав, что и сам может забивать. Усадив на газон своего оппонента и отправив мяч в угол, хавбек фактически отправил андалусийцев в нокаут и укрепил лидерство «канониров».

В этом матче, где были показаны рекордные для первого тайма шесть желтых карточек, все решил фирменный удар головой в исполнении Люка де Йонга. Это был восьмой лигочемпионский гол ветерана за ПСВ, и он повторил рекорд Руда ван Нистелроя, который еще в прошлом сезоне тренировал команду из Эйндховена.

Но после финального свистка камера показывала не капитана, а Лосано, который едва не оставил хозяев без победы. На последних минутах мексиканец при выходе «2 в 1» проигнорировал Бакайоко, после чего «Ланс» едва не отыгрался. Так что Лосано избежал гнева болельщиков, а ПСВ догнал поверженных французов, отправив на последнее место рискующую не попасть даже в Лигу Европы «Севилью».

И В Н П М О 1. Арсенал 4 3 0 1 9-3 9 2. ПСВ 4 1 2 1 4-7 5 3. Ланс 4 1 2 1 4-4 5 4. Севилья 4 0 2 2 4-7 2

29 ноября. «Севилья» — ПСВ, «Арсенал» — «Ланс».

Счастье для Милана и Сан-Себастьяна

Группа D

Симоне Индзаги решил дать отдохнуть ряду лидеров и едва не остался без победы. Однако, бросив в бой основные силы, «Интер» исправил ситуацию благодаря тем, для кого роль джокера удивительна. После удара Бареллы мяч попал в руку защитника «Зальцбурга», и Лаутаро Мартинес реализовал пенальти. Удар аргентинца обеспечил финалисту прошлой Лиги чемпионов и «Реал Сосьедад» синхронный выход из группы.

И В Н П М О 1. Реал Сосьедад 4 3 1 0 7-2 10 2. Интер 4 3 1 0 5-2 10 3. Зальцбург 4 1 0 3 3-5 3 4. Бенфика 4 0 0 4 1-7 0

29 ноября. «Бенфика» — «Интер», «Реал Сосьедад» — «Зальцбург».

Статистика дня

2 игрока «МЮ» получили красные карточки в одном розыгрыше ЛЧ впервые с сезона-2005/06. Тогда удалили Руни и Скоулза. Сейчас — Каземиро и Рэшфорда.

17 голов в 43 матчах главного еврокубка забил нападающий «Реала» Родриго. Столько же у него в 120 играх испанского чемпионата.

3-м — после Руни и Стерлинга — англичанином, забившим не менее 25 голов в ЛЧ, стал Кейн. До рекорда баварцу осталось пять мячей.

2 гостевых поражения потерпел в ЛЧ с «МЮ» Эрик тен Хаг. С «Аяксом» было одно.

19 лет не выходил из группы «Реал Сосьедад».

38 матчей не проигрывает на групповом этапе «Бавария».