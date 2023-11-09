«Реал Сосьедад» Захаряна досрочно вышел в плей-офф, «МЮ» — на последнем месте. Расклады после 4-го тура Лиги чемпионов

Многие уже оформили выход из группы.

Группа А

Дожав «Галатасарай», «Бавария» продлила победную серию и досрочно гарантировала себе выход из группы. Три соперника мюнхенцев имеют примерно равные шансы как на плей-офф, так и на досрочное завершение еврокубковой кампании. При этом турки находятся в чуть более выигрышном положении. Ведь им больше не нужно противостоять немецкому гранду.

«Бавария» — «Галатасарай» — 2:1 (Кейн, 80, 86 — Бакамбу, 90+3).

«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед» — 4:3 (Эльюнусси, 45. Диогу Гонсалвеш, 45+9, с пенальти. Лерагер, 83. Барджи, 87 — Хейлунн, 3, 28. Бруну Фернандеш, 69, с пенальти). Удаление: Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), 42.

Группа В

«Арсенал» уверенно обыграл «Севилью» и практически решил для себя вопрос выхода в плей-офф. Лондонцы упадут в зону Лиги Европы, если уступят в двух оставшихся матчах, ПСВ победит в Испании, а «Ланс» добудет в последнем туре хотя бы ничью. Для «Севильи», несмотря на последнее место, еще ничего не потеряно. Две победы почти наверняка отправят испанцев в 1/8 финала, одна — в любимую Лигу Европы. В паре ПСВ и «Ланса» преимущество по личным встречам на стороне голландцев (1:1, 1:0).

«Арсенал» — «Севилья» — 2:0 (Троссар, 29. Сака, 64).

ПСВ — «Ланс» — 1:0 (де Йонг, 12). Удаление: Гилавоги («Ланс»), 90+2.

Группа C

«Реал» спокойно вышел в плей-офф, а вот «Наполи», не удержав преимущество, немного усложнил свое положение. Поражение итальянцев в Мадриде вкупе с домашней победой «Браги» над «Унионом» сделают декабрьский матч в Неаполе ключевым. Лигочемпионский сезон немецкого дебютанта точно ограничится шестью турами. А вот попасть в Лигу Европы вполне реально. Правда, для этого нужно привозить очки (желательно три) из Португалии.

«Реал» — «Брага» — 3:0 (Диас, 27. Винисиус Жуниор, 58. Родриго, 61). Нереализованный пенальти: Джало («Брага»), 6 (вратарь).

«Наполи» — «Унион» — 1:1 (Политано, 39 — Фофана, 52).

Группа D

«Реал Сосьедад» и «Интер» повторили результат «Манчестер Сити» и «Лейпцига» и лишили группу D главной интриги за два тура до финиша. 12 декабря испанцы и итальянцы разыграют в Милане первое и второе места в квартете. Тогда же может решиться и судьба путевки в Лигу Европы. Но если «Зальцбург» в пятом туре сыграет лучше «Бенфики», то и эта встреча потеряет турнирный смысл.

«Реал Сосьедад» — «Бенфика» — 3:1 (Мерино, 6. Ойярсабаль, 11. Барренэчеа, 21 — Рафа Силва, 49). Нереализованный пенальти: Мендес, 29 (штанга).

«Зальцбург» — «Интер» — 0:1 (Лаутаро Мартинес, 86, с пенальти).