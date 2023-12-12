«ПСЖ» нужна победа, «МЮ» — чудо. Все расклады финиша группового этапа ЛЧ

Во вторник и среду определятся все участники плей-офф главного еврокубка.

Группа А

В заглавном квартете групповой стадии оказались сразу два великих клуба — «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». После жеребьевки им пророчили легкий выход в 1/8 финала, но на деле все оказалось иначе.

Мюнхенцы точно первые, и в заключительный игровой день они на «Олд Траффорд» будут решать судьбу «МЮ». Если немецкий клуб побеждает, то «Юнайтед» остается без евровесны. При ничьей возможны два варианта, но оба не устроят англичан — либо они окажутся в Лиге Европы, либо нигде. Если коротко, то команду тен Хага устроит лишь один исход: собственная победа над «Баварией» и ничья в параллельном матче «Копенгаген» — «Галатасарай». Тогда «дьяволы» заползут в 1/8 финала.

У турецкого и датского клубов задача простая — кто из них выигрывает в очной встрече, тот и становится вторым в группе. Ничья выведет в плей-офф «Копенгаген», но только при условии, что «МЮ» не обыграет «Баварию».

Группа В

«Арсенал» изначально считался фаворитом группы, он ее и покорил. ПСВ тоже в плей-офф, так как имеет преимущество над «Лансом» по личным встречам.

Единственная интрига в этой группе касается лишь путевки в Лигу Европы. «Севилья», ее действующий победитель, может занять третье место, если победит в гостях «Ланс» с любым счетом. Иной исход — и испанцы остаются без еврокубков, а значит, у второго по значимости турнира континента будет новый триумфатор.

Группа С

Только «Реал» и «Манчестер Сити» пока не потеряли ни одного очка в Лиге чемпионов, так что у «королевского клуба» есть шанс преодолеть групповой этап без потерь. Для этого мадридцам просто нужно обыграть «Унион».

У остальных трех клубов есть реальные турнирные задачи. Берлинцам нужно побеждать мадридцев и надеяться, что «Брага» проиграет «Наполи» — только в этом случае немцы попадут в Лигу Европы.

Ну а португальцы с итальянцами разыграют оставшуюся путевку в плей-офф Лиги чемпионов. «Браге» поможет только чудо: ей надо побеждать в Неаполе с разницей минимум в два мяча, при ином исходе дальше идет команда Кварацхелии.

Группа D

Здесь соперники удобно разбились по парам. «Зальцбург» и «Бенфика» между собой будут решать, кому достанется евровесна. У португальцев задача намного тяжелее: им в гостях надо обыгрывать австрийцев с разницей в два мяча и больше.

«Реал Сосьедад» и «Интер» уже в плей-офф Лиги чемпионов, так что в очной встрече они лишь решат, кто в какой корзине окажется при жеребьевке. Испанцам для первого места достаточно ничьей в Милане. Отдельная интрига для российских болельщиков — сколько времени на поле проведет Арсен Захарян.

Группа Е

Этот квартет серьезных интриг лишен. Матч «Селтик» — «Фейеноорд» не решает вообще ничего: шотландцы точно четвертые, голландцы — третьи.

«Атлетико» и «Лацио» готовятся к плей-офф Лиге чемпионов. Итальянцы еще могут захватить первую строчку, но для этого им обязательно надо обыгрывать мадридцев в гостях.

Группа F

В группе смерти все так, как и предполагалось: ситуация запутанная, и в заключительный игровой день все может поменяться несколько раз. Уместно расписать расклады отдельно для каждой команды.

«Боруссия» может чувствовать себя спокойно, так как гарантировала себе место в 1/8 финала, но она рискует упустить победу в группе, если проиграет «ПСЖ».

Только три очка в Дортмунде гарантируют парижанам выход в плей-офф. Ничья — лишь в том случае, если «Ньюкасл» не обыграет «Милан». «ПСЖ» может и уступить «Боруссии», но тогда параллельная встреча должна завершиться в ничью.

«Ньюкаслу» и «Милану» в среду необходимо набирать три очка и надеяться на осечку «ПСЖ» в параллельной встрече. Если англичан устроит и ничья парижан, то итальянцев — только поражение французской команды.

Группа G

Единственный квартет, в котором уже никто не сдвинется со своих мест. Интрига заключается лишь в том, сумеет ли «Манчестер Сити» одержать шесть побед в шести турах. «Лейпциг» — второй, «Янг Бойз» — в Лиге Европы.

Группа H

Группа, в которой сам по себе образовался стыковой матч. Победитель встречи «Порту» — «Шахтер» отправится в плей-офф Лиги чемпионов, проигравший — в турнир рангом ниже. Ничья устроит португальцев, так как в первом круге выиграли именно они.

«Барселона» теоретически может упустить первое место, но вероятность этого настолько мала, что лучше не грузить вас лишней информацией.