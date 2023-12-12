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Лига чемпионов

Сегодня, 16:00

«ПСЖ» нужна победа, «МЮ» — чудо. Все расклады финиша группового этапа ЛЧ

Гоша Чернов
Корреспондент
Килиан Мбаппе и Бруну Фернандеш.
Фото «СЭ»
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Во вторник и среду определятся все участники плей-офф главного еврокубка.

Группа А

В заглавном квартете групповой стадии оказались сразу два великих клуба — «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». После жеребьевки им пророчили легкий выход в 1/8 финала, но на деле все оказалось иначе.

Мюнхенцы точно первые, и в заключительный игровой день они на «Олд Траффорд» будут решать судьбу «МЮ». Если немецкий клуб побеждает, то «Юнайтед» остается без евровесны. При ничьей возможны два варианта, но оба не устроят англичан — либо они окажутся в Лиге Европы, либо нигде. Если коротко, то команду тен Хага устроит лишь один исход: собственная победа над «Баварией» и ничья в параллельном матче «Копенгаген» — «Галатасарай». Тогда «дьяволы» заползут в 1/8 финала.

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У турецкого и датского клубов задача простая — кто из них выигрывает в очной встрече, тот и становится вторым в группе. Ничья выведет в плей-офф «Копенгаген», но только при условии, что «МЮ» не обыграет «Баварию».

Группа В

«Арсенал» изначально считался фаворитом группы, он ее и покорил. ПСВ тоже в плей-офф, так как имеет преимущество над «Лансом» по личным встречам.

Единственная интрига в этой группе касается лишь путевки в Лигу Европы. «Севилья», ее действующий победитель, может занять третье место, если победит в гостях «Ланс» с любым счетом. Иной исход — и испанцы остаются без еврокубков, а значит, у второго по значимости турнира континента будет новый триумфатор.

Группа С

Только «Реал» и «Манчестер Сити» пока не потеряли ни одного очка в Лиге чемпионов, так что у «королевского клуба» есть шанс преодолеть групповой этап без потерь. Для этого мадридцам просто нужно обыграть «Унион».

У остальных трех клубов есть реальные турнирные задачи. Берлинцам нужно побеждать мадридцев и надеяться, что «Брага» проиграет «Наполи» — только в этом случае немцы попадут в Лигу Европы.

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Ну а португальцы с итальянцами разыграют оставшуюся путевку в плей-офф Лиги чемпионов. «Браге» поможет только чудо: ей надо побеждать в Неаполе с разницей минимум в два мяча, при ином исходе дальше идет команда Кварацхелии.

Группа D

Здесь соперники удобно разбились по парам. «Зальцбург» и «Бенфика» между собой будут решать, кому достанется евровесна. У португальцев задача намного тяжелее: им в гостях надо обыгрывать австрийцев с разницей в два мяча и больше.

«Реал Сосьедад» и «Интер» уже в плей-офф Лиги чемпионов, так что в очной встрече они лишь решат, кто в какой корзине окажется при жеребьевке. Испанцам для первого места достаточно ничьей в Милане. Отдельная интрига для российских болельщиков — сколько времени на поле проведет Арсен Захарян.

Группа Е

Этот квартет серьезных интриг лишен. Матч «Селтик» — «Фейеноорд» не решает вообще ничего: шотландцы точно четвертые, голландцы — третьи.

«Атлетико» и «Лацио» готовятся к плей-офф Лиге чемпионов. Итальянцы еще могут захватить первую строчку, но для этого им обязательно надо обыгрывать мадридцев в гостях.

Группа F

В группе смерти все так, как и предполагалось: ситуация запутанная, и в заключительный игровой день все может поменяться несколько раз. Уместно расписать расклады отдельно для каждой команды.

«Боруссия» может чувствовать себя спокойно, так как гарантировала себе место в 1/8 финала, но она рискует упустить победу в группе, если проиграет «ПСЖ».

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Только три очка в Дортмунде гарантируют парижанам выход в плей-офф. Ничья — лишь в том случае, если «Ньюкасл» не обыграет «Милан». «ПСЖ» может и уступить «Боруссии», но тогда параллельная встреча должна завершиться в ничью.

«Ньюкаслу» и «Милану» в среду необходимо набирать три очка и надеяться на осечку «ПСЖ» в параллельной встрече. Если англичан устроит и ничья парижан, то итальянцев — только поражение французской команды.

Группа G

Единственный квартет, в котором уже никто не сдвинется со своих мест. Интрига заключается лишь в том, сумеет ли «Манчестер Сити» одержать шесть побед в шести турах. «Лейпциг» — второй, «Янг Бойз» — в Лиге Европы.

Группа H

Группа, в которой сам по себе образовался стыковой матч. Победитель встречи «Порту» — «Шахтер» отправится в плей-офф Лиги чемпионов, проигравший — в турнир рангом ниже. Ничья устроит португальцев, так как в первом круге выиграли именно они.

«Барселона» теоретически может упустить первое место, но вероятность этого настолько мала, что лучше не грузить вас лишней информацией.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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