Обзор состоявшихся во вторник матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Без сюрпризов

Группа G

Действующий обладатель трофея начал защиту титула с едва ли не самого парадоксального тайма в истории Лиги чемпионов. 22 удара, не считая не включенного в статистику попадания Холанна в перекладину, 41 контакт с мячом в чужой штрафной — и ничего. А выставившая классический автобус «Црвена Звезда», в составе которой вышли бывший защитник «Зенита» Родич, экс-футболист «Крыльев Советов» Мияйлович и выступавший в «Рубине» Хван Ин Бом, поймала единственный шанс в добавленное к первому тайму время. К радости фанатов красно-белых ВАР исправил просчет лайнсмена, ошибочно зафиксировавшего офсайд у Букари.

Такая концовка «Ман Сити» явно взбодрила, и едва начался второй тайм, Холанн отдал классный пас разобравшемуся с вратарем Альваресу. А потом аргентинец, выполняя подачу с левого фланга, заставил допустить грубую ошибку израильского голкипера Глазера. Тот банально не попал по мячу, пытаясь выбить его кулаком. Немудрено, что при таком количестве ударов (37) у не раз выручавшего вратаря голова пошла кругом. Так что закончилось все так, как и должно было. Но поблагодарить «Звезду» за интригу нужно.

Другой фаворит группы — «Лейпциг» — начал в фирменном стиле. Забил быстрый гол, однако развить успех немцам не дали. «Янг Бойз» на своем искусственном поле опасен для всех, и швейцары это доказали, когда Элиа принял неординарное решение и ударом с носка отправил мяч в сетку. Потом, кстати, такой же — скорее футзальный номер — повторил его одноклубник. И опять получилось очень опасно.

А от команды Марко Розе, казалось, отвернулась удача. Падение Чави Симонса вместо назначения пенальти обернулось желтой карточкой за симуляцию, а гол Шешко отменили из-за небольшого офсайда. Но в итоге решающим оказался дальний удар Шлагера — точно в угол через скопление игроков. Наконец, Шешко поставил в игре победную точку. В 20 лет и 11 дней словенец стал автор самого юного гола «Лейпцига» в главном еврокубке.

И В Н П М О 1. Лейпциг 1 1 0 0 3-1 3 2. Манчестер Сити 1 1 0 0 3-1 3 3. Црвена Звезда 1 0 0 1 1-3 0 4. Янг Бойз 1 0 0 1 1-3 0

4 октября. Лейпциг — Манчестер Сити, Црвена Звезда — Янг Бойз.

День сине-гранатовых рекордов

Группа Н

Теплая встреча Хави с бывшими одноклубниками — главным тренером «Антверпена» Марком ван Боммелем и спортивным директором бельгийского клуба Марком Овермарсом — вызвала у поклонников сине-гранатовых приступ ностальгии. Но когда дело дошло до игры, «Барса» оказалась беспощадна к гостям. Три гола к 22-й минуте — таких мощных дебютов в ЛЧ у сине-гранатовых не было пятнадцать лет. С турнира-2008/09, который каталонцы с блеском выиграли под началом Гвардиолы.

Особенно усердствовал Жоау Феликс, который переживает эмоциональный подъем после перехода в команду своей детской мечты. Португальцу явно комфортно на левом краю атакующей тройки. После жестких схем Диего Симеоне он наконец-то получил свободу, и кайфует от возможность творить. Раскачать финтами защитников и резко пустить мяч в ближний угол? Пожалуйста! Исполнить похожий номер, но в итоге закрутить мяч на замкнувшего дальнюю штангу Левандовски? Легко!

Так Феликс оказался причастен к достижению польского бомбардира, который вслед за Криштиану Роналду и Лионелем Месси забил 100 мячей в еврокубках. А еще Леви побил рекорд Жерара Пике, став автором самого возрастного гола «Барсы» в ЛЧ в 34 года и 260 дней. И — на контрасте — самым юным каталонцем, сыгравшим в главном еврокубке, оказался вышедший на замену Ямаль (16 лет и 68 дней). Только это не европейский рекорд, так как почти на два месяца моложе его был форвард «Боруссии» Мукоко.

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«Порту» без видимых проблем набрал на старте три очка, и словно не заметил ответного гола соперника. Галено, который открыл счет преуспев на добивании, перехватил авантюрную поперечную передачу и вернул «драконам» лидерство в счете. Бразилец стал первой звездой матча, к двум голам добавив результативную передачу на Тареми.

И В Н П М О 1. Барселона 1 1 0 0 5-0 3 2. Порту 1 1 0 0 3-1 3 3. Шахтер 1 0 0 1 1-3 0 4. Антверпен 1 0 0 1 0-5 0

4 октября. Порту — Барселона, Антверпен — Шахтер.

Шок для Симеоне

Группа Е

После жеребьевки на эту группу смотрели, как на «Атлетико» и всех остальных, однако нестабильность мадридцев в нынешнем сезоне заставила задуматься о вроде бы очевидном раскладе. Но началась игра, и мадридцы заставили трибуны «Олимпико» оглушительно свистеть от бессилия «Лацио». Тот факт, что вратаря римлян поставил в тупик рикошет от своего игрока, не меняет сути.

И, естественно, не перечеркивает достижения Барриоса, который в 20 лет и 96 дней стал автором самого юного испанского гола «матрасников» в ЛЧ. Предыдущий рекордсмен Сауль в этот момент находился на поле рядом со своим наследником. Вот только следующий рикошет — после атаки Мораты — увенчался попаданием в штангу, и после этого испанцы стали уступать инициативу. Хотя для команды Симеоне в этом нет ничего страшного.

Только когда до финального свистка оставались мгновения, случилось невероятное, и человеком, спасшим Рим, стал отправивший мяч в сетку головой голкипер Проведель! Человек с русскими корнями. Мама Ивана — Елена — наша соотечественница. Каждое лето он ездил в Москву к бабушке. А его дед дружил со Львом Яшиным. Именно это знакомство заставило Проведеля поменять амплуа, ведь до 15 лет он была нападающим! Так что его мастерский удар — из юности.

Игра в Роттердаме прошла с очевидным преимуществом «Фейеноорда», который реализовал его в добавленное к первому тайму время благодаря классному удару Стенгса со штрафного. А потом шансов на спасение у «Селтика» не было, хотя Харт пытался сохранить интригу и парировал пенальти в исполнении Игора Пайшао. Только в довесок к 11-метровому шотландцы получили удаление, а после второй красной карточки и вовсе доигрывали матч вдевятером. Омрачила же победу хозяев травма хорвата Иванушеца, который покинул поле на носилках.

И В Н П М О 1. Фейеноорд 1 1 0 0 2-0 3 2. Атлетико 1 0 1 0 1-1 1 3. Лацио 1 0 1 0 1-1 1 4. Селтик 1 0 0 1 0-2 0

4 октября. Атлетико — Фейеноорд, Селтик — Лацио.

Статистика дня

2 раза удалились игроки «Селтика» за пять минут. Столько же, сколько за 72 предыдущих матча ЛЧ.

2 испанских игрока вышли в стартовом составе «Барселоны» впервые с 2020 года.

25 ударов нанес в стартовом матча «Милан». Но это не рекорд клуба в игре без забитых мячей — в октябре 2005 года «россонери» не принесли успеха 27 ударов в матче против ПСВ.

182-й ареной, где проходили матчи группового турнира ЛЧ, стал Олимпийский стадион Барселоны. Во время реконструкции «Камп Ноу» он стал домашним для «Барсы».

35 мячей забил за «ПСЖ» в ЛЧ Мбаппе, сравнявшийся с Тьерри Анри по голам за одну команду. Больше из французов только у Бензема (78).

57 лет назад «Атлетико» в Кубке чемпионов уже пропускал от вратаря соперника. Тогда пенальти реализовал голкипер «Войводины» Пантелич.