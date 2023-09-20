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Лига чемпионов

Сегодня, 00:45

«Лацио» спас гол вратаря c русскими корнями, «Црвена Звезда» потрепала нервы Гвардиоле, Феликс — новая звезда «Барсы»

Гол вратаря Проведеля спас «Лацио» от поражения в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Лацио» — «Атлетико» (1:1). Вратарь Иван Проведель сравнял счет в концовке.
Фото Reuters
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Обзор состоявшихся во вторник матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Без сюрпризов

Группа G

Лига чемпионов. Группа G
19 сент, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Црвена Звезда

Действующий обладатель трофея начал защиту титула с едва ли не самого парадоксального тайма в истории Лиги чемпионов. 22 удара, не считая не включенного в статистику попадания Холанна в перекладину, 41 контакт с мячом в чужой штрафной — и ничего. А выставившая классический автобус «Црвена Звезда», в составе которой вышли бывший защитник «Зенита» Родич, экс-футболист «Крыльев Советов» Мияйлович и выступавший в «Рубине» Хван Ин Бом, поймала единственный шанс в добавленное к первому тайму время. К радости фанатов красно-белых ВАР исправил просчет лайнсмена, ошибочно зафиксировавшего офсайд у Букари.

Такая концовка «Ман Сити» явно взбодрила, и едва начался второй тайм, Холанн отдал классный пас разобравшемуся с вратарем Альваресу. А потом аргентинец, выполняя подачу с левого фланга, заставил допустить грубую ошибку израильского голкипера Глазера. Тот банально не попал по мячу, пытаясь выбить его кулаком. Немудрено, что при таком количестве ударов (37) у не раз выручавшего вратаря голова пошла кругом. Так что закончилось все так, как и должно было. Но поблагодарить «Звезду» за интригу нужно.

Лига чемпионов. Группа G
19 сент, 19:45. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
1:3
РБ Лейпциг

Другой фаворит группы — «Лейпциг» — начал в фирменном стиле. Забил быстрый гол, однако развить успех немцам не дали. «Янг Бойз» на своем искусственном поле опасен для всех, и швейцары это доказали, когда Элиа принял неординарное решение и ударом с носка отправил мяч в сетку. Потом, кстати, такой же — скорее футзальный номер — повторил его одноклубник. И опять получилось очень опасно.

А от команды Марко Розе, казалось, отвернулась удача. Падение Чави Симонса вместо назначения пенальти обернулось желтой карточкой за симуляцию, а гол Шешко отменили из-за небольшого офсайда. Но в итоге решающим оказался дальний удар Шлагера — точно в угол через скопление игроков. Наконец, Шешко поставил в игре победную точку. В 20 лет и 11 дней словенец стал автор самого юного гола «Лейпцига» в главном еврокубке.

И

В

Н

П

М

О

1. Лейпциг

1

1

0

0

3-1

3

2. Манчестер Сити

1

1

0

0

3-1

3

3. Црвена Звезда

1

0

0

1

1-3

0

4. Янг Бойз

1

0

0

1

1-3

0

4 октября. Лейпциг — Манчестер Сити, Црвена Звезда — Янг Бойз.

День сине-гранатовых рекордов

Группа Н

Лига чемпионов. Группа H
19 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
5:0
Антверпен

Теплая встреча Хави с бывшими одноклубниками — главным тренером «Антверпена» Марком ван Боммелем и спортивным директором бельгийского клуба Марком Овермарсом — вызвала у поклонников сине-гранатовых приступ ностальгии. Но когда дело дошло до игры, «Барса» оказалась беспощадна к гостям. Три гола к 22-й минуте — таких мощных дебютов в ЛЧ у сине-гранатовых не было пятнадцать лет. С турнира-2008/09, который каталонцы с блеском выиграли под началом Гвардиолы.

Особенно усердствовал Жоау Феликс, который переживает эмоциональный подъем после перехода в команду своей детской мечты. Португальцу явно комфортно на левом краю атакующей тройки. После жестких схем Диего Симеоне он наконец-то получил свободу, и кайфует от возможность творить. Раскачать финтами защитников и резко пустить мяч в ближний угол? Пожалуйста! Исполнить похожий номер, но в итоге закрутить мяч на замкнувшего дальнюю штангу Левандовски? Легко!

Так Феликс оказался причастен к достижению польского бомбардира, который вслед за Криштиану Роналду и Лионелем Месси забил 100 мячей в еврокубках. А еще Леви побил рекорд Жерара Пике, став автором самого возрастного гола «Барсы» в ЛЧ в 34 года и 260 дней. И — на контрасте — самым юным каталонцем, сыгравшим в главном еврокубке, оказался вышедший на замену Ямаль (16 лет и 68 дней). Только это не европейский рекорд, так как почти на два месяца моложе его был форвард «Боруссии» Мукоко.

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Лига чемпионов. Группа H
19 сент, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Шахтер Д
1:3
Порту

«Порту» без видимых проблем набрал на старте три очка, и словно не заметил ответного гола соперника. Галено, который открыл счет преуспев на добивании, перехватил авантюрную поперечную передачу и вернул «драконам» лидерство в счете. Бразилец стал первой звездой матча, к двум голам добавив результативную передачу на Тареми.

И

В

Н

П

М

О

1. Барселона

1

1

0

0

5-0

3

2. Порту

1

1

0

0

3-1

3

3. Шахтер

1

0

0

1

1-3

0

4. Антверпен

1

0

0

1

0-5

0

4 октября. Порту — Барселона, Антверпен — Шахтер.

Шок для Симеоне

Группа Е

Лига чемпионов. Группа E
19 сент, 22:00. Olimpico (Рим)
Лацио
1:1
Атлетико

После жеребьевки на эту группу смотрели, как на «Атлетико» и всех остальных, однако нестабильность мадридцев в нынешнем сезоне заставила задуматься о вроде бы очевидном раскладе. Но началась игра, и мадридцы заставили трибуны «Олимпико» оглушительно свистеть от бессилия «Лацио». Тот факт, что вратаря римлян поставил в тупик рикошет от своего игрока, не меняет сути.

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И, естественно, не перечеркивает достижения Барриоса, который в 20 лет и 96 дней стал автором самого юного испанского гола «матрасников» в ЛЧ. Предыдущий рекордсмен Сауль в этот момент находился на поле рядом со своим наследником. Вот только следующий рикошет — после атаки Мораты — увенчался попаданием в штангу, и после этого испанцы стали уступать инициативу. Хотя для команды Симеоне в этом нет ничего страшного.

Только когда до финального свистка оставались мгновения, случилось невероятное, и человеком, спасшим Рим, стал отправивший мяч в сетку головой голкипер Проведель! Человек с русскими корнями. Мама Ивана — Елена — наша соотечественница. Каждое лето он ездил в Москву к бабушке. А его дед дружил со Львом Яшиным. Именно это знакомство заставило Проведеля поменять амплуа, ведь до 15 лет он была нападающим! Так что его мастерский удар — из юности.

Лига чемпионов. Группа E
19 сент, 22:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
2:0
Селтик

Игра в Роттердаме прошла с очевидным преимуществом «Фейеноорда», который реализовал его в добавленное к первому тайму время благодаря классному удару Стенгса со штрафного. А потом шансов на спасение у «Селтика» не было, хотя Харт пытался сохранить интригу и парировал пенальти в исполнении Игора Пайшао. Только в довесок к 11-метровому шотландцы получили удаление, а после второй красной карточки и вовсе доигрывали матч вдевятером. Омрачила же победу хозяев травма хорвата Иванушеца, который покинул поле на носилках.

И

В

Н

П

М

О

1. Фейеноорд

1

1

0

0

2-0

3

2. Атлетико

1

0

1

0

1-1

1

3. Лацио

1

0

1

0

1-1

1

4. Селтик

1

0

0

1

0-2

0

4 октября. Атлетико — Фейеноорд, Селтик — Лацио.

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Статистика дня
2 раза удалились игроки «Селтика» за пять минут. Столько же, сколько за 72 предыдущих матча ЛЧ.
2 испанских игрока вышли в стартовом составе «Барселоны» впервые с 2020 года.
25 ударов нанес в стартовом матча «Милан». Но это не рекорд клуба в игре без забитых мячей — в октябре 2005 года «россонери» не принесли успеха 27 ударов в матче против ПСВ.
182-й ареной, где проходили матчи группового турнира ЛЧ, стал Олимпийский стадион Барселоны. Во время реконструкции «Камп Ноу» он стал домашним для «Барсы».
35 мячей забил за «ПСЖ» в ЛЧ Мбаппе, сравнявшийся с Тьерри Анри по голам за одну команду. Больше из французов только у Бензема (78).
57 лет назад «Атлетико» в Кубке чемпионов уже пропускал от вратаря соперника. Тогда пенальти реализовал голкипер «Войводины» Пантелич.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Лацио
ФК Манчестер Сити
ФК Црвена Звезда
Иван Проведель
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