На старте группового турнира Лиги чемпионов парижане дожали дортмундскую «Боруссию» — 2:0.

В расписании первого дня вернувшейся на наши экраны Лиги чемпионов (квалификация не в счет) не оказалось настоящей топ-вывески. Но вкус главного клубного турнира Европы все же дали возможность почувствовать парочка пусть и не элитных, но занимательных противостояний.

На газоне парижского «Парк де Пренс» сошлись «ПСЖ» и «Боруссия» Д. Пару лет назад эта стычка определенно вызвала бы большой резонанс, но за последние несколько трансферных окон Париж покинули Месси и Неймар, а из Дортмунда покорять вершины уехали Холанн, Санчо и Беллингем. И, тем не менее, для искушенного зрителя интрига в матче повисала серьезная.

У немцев ворох проблем: после отъезда того же Беллингема ярчайших проспектов в команде не осталось (хотя есть рекомендация последить за Адейеми и Маленом), да и сезон «Боруссия» начала очень слабо — невзрачные ничьи с аутсайдерами «Бохумом» и «Хайденхаймом», унылая победа над «Кельном» вгоняли в тоску. Возможно, укрепили уверенность «шмелей» разве что три очка, взятые у «Фрайбурга» (4:2), но там команда Эдина Терзича начала доминировать только после удаления у соперника.

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Казалось бы, при таких условиях «ПСЖ» — явный фаворит. Но и у Луиса Энрике на старте кампании траблы: травмированы Асенсио и Кимпембе, не успели восстановиться Мендеш и Мукиеле, молчит Усман Дембеле (ноль результативных действий за четыре матча). Да и результаты не впечатляют — ничьи с «Лорьяном» и «Тулузой», победы над «Лионом» и «Лансом» и недавнее внезапное поражение от «Ниццы». Неплохо, но не то, чего ждут от «ПСЖ» в детском бассейне, каковым для клуба является лига 1. Вся надежда пока на Мбаппе, который находится в стабильно прекрасной форме, успев забить аж семь голов за четыре стартовых тура.

Фото Reuters

Уже из составов команд на бумаге было понятно, по какому руслу потечет игра. Терзич выстроил массированную линию обороны из тройки центральных защитников Зюле-Хуммельс-Шлоттербек с троицей поддержки в центре поля Забитцер-Джан-Брандт (первого из-за травмы вскоре заменил новичок Нмеча) и парой резвых форвардов Адейеми-Мален. С первых же минут «Боруссия» плотно забаррикадировалась у своей штрафной, и если в первую четверть часа еще изредка выскакивала в контратаки, то после стартового отрезка окончательно застегнулась на все пуговицы и отдала инициативу «ПСЖ». Прессинг на чужой половине поля гости обозначали, но очевидно главной задачей было не дать французам пространство на флангах и заставить тех больше использовать длинные передачи, которые обязаны снимать высокие защитники.

Луис Энрике выставил классические для себя 4-3-3, лучшую схему для владения мячом, но внес интересные детали. Например, очень интересно работало атакующее трио — Дембеле постоянно менял фланги (хотя чаще работал справа), Мбаппе регулярно смещался в центр и создавал пару с Коло-Муани, а ширину слева обеспечивал потенциальный центральный полузащитник Витинья. Остроту Париж создавал преимущественно справа, где Дембеле, Заир-Эмери и Хакими закручивали комбинации в касание и старались взламывать насыщенную оборону. Получалось с переменным успехом — у Витиньи появилась прекрасная возможность открыть счет, но мяч после его удара со звоном отскочил от штанги. На этом топ-моменты у ворот Кобеля в первом тайме оказались исчерпаны.

«Боруссия» же пользовалась тем, что комбинационная игра «ПСЖ» при новом тренере еще далека от идеала. Действия Мбаппе же хотя и были острыми, но Килиан словно находился в отрыве от команды. Так что 11:3 по ударам и 72:28 по проценту владения мячом пусть и отображают преимущество хозяев, но не фиксируют того факта, что в целом с натиском парижских звезд дортмундцы справлялись.

Но во втором тайме «ПСЖ» таки добился своего. Еще до перерыва попал в руку Зюле в штрафной, но арбитр Хесус Хиль Мансано не решился указать на точку. На 47-й минуте немец вновь сыграл рукой у своих ворот, и на этот раз после подсказки ВАР испанец назначил 11-метровый. К мячу подошел Мбаппе (кто ж еще?) и не оставил Кобелю шансов.

После пропущенного мяча «Боруссия» стала чуть более активной, но уже спустя 10 минут после пенальти пропустила снова. Хакими исполнил излюбленный маневр, ворвавшись в штрафную из полуфланга, легким движением усадил на пятую точку многоопытного Хуммельса и внешней стороной стопы отправил мяч в сетку. Эстетика в чистом виде!

После этого шансов спастись у «Дортмунда» почти не было. Терзич выпустил в атаку пробивного Фюлькруга, а чуть позже — молодого англичанина Байно-Гиттенса. Но кардинально на рисунок матча это не повлияло, пусть последний на 79-й минуте зарядил в штангу из-за пределов штрафной.

«ПСЖ» в свою очередь хладнокровно довел дело до нужного результата в режиме сбережения энергии (хотя у Мбаппе в концовке было два шанса оформить дубль). 2:0 и лидерство в группе — то, чего и ждали от команды Луиса Энрике после 1-го тура. Ну а «Боруссии» в следующих встречах нужно показать, что она может не только защищаться числом, но и нестандартно действовать в атаке. Этим вечером ничего подобного мы не увидели.

И В Н П М О 1. ПСЖ 1 1 0 0 2-0 3 2. Милан 1 0 1 0 0-0 1 3. Ньюкасл 1 0 1 0 0-0 1 4. Боруссия Д 1 0 0 1 0-2 0

4 октября. Ньюкасл — ПСЖ, Боруссия Д — Милан.