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Лига чемпионов

Сегодня, 12:15

«МЮ» занял последнее место в группе ЛЧ. Четыре вывода после жуткого провала

Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
Футболисты «Манчестер Юнайтед» после матча с «Баварией»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» после матча с «Баварией».
Фото Global Look Press
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Увольнять тен Хага пока не стоит.

«Манчестер Юнайтед» закончил бесславный путь в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем». В последний раз так же плохо было в сезоне-2005/06 — тогда команда сэра Алекса Фергюсона не вышла из, казалось бы, простой группы («Вильярреал», «Бенфика», «Лилль»). Но Эрик тен Хаг на послематчевой пресс-конференции не унывал и уверял, что скоро игра пойдет. А по факту «Юнайтед» смотрелся беззубо даже против немотивированных баварцев, давно гарантировавших себе первое место.

И все-таки прошедший групповой этап указал на реальные проблемы команды. А признать их наличие — это уже полпути к успеху. Разбираемся, почему «Юнайтед» проваливает сезон.

У «МЮ» одна из худших оборон в ЛЧ

Конечно, в первую очередь на ум приходит Андре Онана. У камерунца в этом розыгрыше три результативные ошибки: две против «Галатасарая» (проспал штрафные Зиеша) и одна с «Баварией» (пропустил мяч под собой). Для сравнения, за последние пять лет в турнире столько же ошибок допустил только Мануэль Нойер. Но опять-таки, это за пять лет, а Андре трижды ошибся за один групповой этап.

За весь турнир «МЮ» пропустил 15 мячей. На данный момент (впереди еще один игровой день) это худший результат в ЛЧ. Всего у ворот Андре было создано 12,9 xG. То есть вратарь пропустил на два мяча больше, чем должен был в идеале. Как правило, вратари обязаны оверперформить, то есть пропускать гораздо меньше, чем должны. Особенно если играют в топ-клубе.

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Но винить одного Онана несправедливо. «Юнайтед» допустил у своих ворот 25 голевых шансов (здесь и далее берем статистику за пять туров от FBref) — это худший показатель и уровень совсем уж прописных аутсайдеров по типу «Антверпена», «Селтика» и «Црвены Звезды». А повлиять на количество моментов у своих ворот Андре, увы, не может.

Андре Онана. Из-за ошибок Онана у «МЮ» почти не осталось шансов на плей-офф. Но в АПЛ он — один из лучших

Манкунианцы также совершили пять оборонительных ошибок, которые привели к удару, и всего три раза вступили в успешный отбор на чужой трети — это все худшие результаты. «МЮ» ужасен и в позиционной обороне, и в прессинге. Зато соперники совершили 14 отборов на трети команды тен Хага. Больше только у «Шахтера» и упомянутых ранее «Антверпена» и «Селтика».

С одной стороны, Онана нужно пожалеть — уж слишком исход матча зависел от игры Андре. С другой — камерунец, которого взяли вместо Де Хеа, не придал большей уверенности в защите. В ЛЧ-2021/22 Давид тоже не был эталоном надежности, но при пересчете статистики на 90 минут он пропускал лишь на 0,10 гола больше ожидаемого. У Онана показатель равен 0,48. Кошмар.

Футболисты Расмус Хейлунн и Ким Мин Джэ
Расмус Хейлунн и Ким Мин Джэ.
Фото Global Look Press

Контрастная атака: много моментов, но форварды не забивают

Но добавим пару позитивных слов — «МЮ» на пятом месте по количеству созданных голевых моментов (20). Обошли даже «Интер», «ПСЖ» и «Барселону». По статистике, наиграли на 9,5 гола — больше только у «Сити» и «Реала». В целом «МЮ» забил на 1,5 гола больше, чем следовало, но это говорит о том, что атака у команды работает.

Вот только из атакующих футболистов в топ-10 по ожидаемым голам входят лишь три игрока: Хейлунн, Гарначо и Пельистри. У Рэшфорда 0,1 xG, а у Марсьяля и Антони он вообще равен нулю. Тен Хаг не показывал результативную игру и в прошлом сезоне, но чтобы вы понимали, что у «МЮ» много проблем в атаке, ознакомьтесь с такой статистикой:

Мемфис Депай, Мэйсон Маунт и&nbsp;Анхель Ди&nbsp;Мария. Оуэн, Депай, Ди Мария. Седьмой номер в «МЮ» — дар или проклятие?

— Мактоминай с шестью мячами — главный бомбардир команды.

— У Антони в последних 25 матчах всего одно результативное действие (голевая передача).

— Последний игрок атаки, который забивал дома в АПЛ, — отстраненный Джейдон Санчо (28 мая).

Тот же Расмус Хейлунн, который забил пять мячей в ЛЧ, сидит без результативных действий в АПЛ после 12 матчей. Хотя по xG он уже наиграл на два гола минимум. Многие отмечают, что в той же АПЛ партнеры Хейлунна часто игнорируют его и не используют сильные стороны датчанина (в том числе скоростные забегания за спину). Как пример, в матче с «Борнмутом» Далот вместо выгодного паса под удар Расмусу решил сам пробить по воротам. Схожую претензию предъявляют и Рэшфорду, который последнее время ужасает реализацией и жадностью.

Несуразная работа на трансферном рынке

Глупо винить трансферную кампанию в отсутствии стратегии, если ее как таковой у клуба нет в принципе. «МЮ» не жалеет денег на новых игроков, но вместо топовых новичков в Манчестер привозят весьма сомнительные кадры. Антони за 100 миллионов евро, который не котировался как суперталант, Онана за 50 миллионов, который топово провел всего полгода, и Маунт за 65 миллионов.

Покупка последнего вызывает больше всего вопросов. Трансфер Антони и Онана можно объяснить экстренной ситуацией, необходимостью в последний момент углубить состав (хотя это только добавляет претензий к боссам). Но зачем «МЮ» понадобился Маунт — непонятно. Мэйсон привык играть «десятку», а эта позиция занята железным Бруну, который за три года пропустил лишь одну игру «Юнайтед» — и то из-за простуды.

Тен Хаг верил, что Маунт сможет играть в опорной вместе с Каземиро, но Мэйсону банально не хватает оборонительных навыков — он игрок чужой трети. Вспомним эпичный матч первого тура АПЛ с «Вулверхэмптоном», когда бедный бразилец в одиночку держал центр поля и тушил пожары, пока Бруну с Маунтом развлекались в чужой трети.

Зато клуб вошел в сезон с одним профильным центрфорвардом, который только начал полноценно играть на взрослом уровне, и в случае травмы его можно подменить только Рэшфордом и, простите, Марсьялем. При этом у «МЮ» проблемные фланги обороны и атаки, которые летом никак не усилили.

Бруну Фернандеш и Эрик тен Хаг
Бруну Фернандеш и Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press

Тен Хаг все еще не привил команде стиль

Ситуация в «Юнайтед» плачевная и без трансферов. Прямо сейчас в лазарете лежат пять футболистов. А за весь сезон из состава успели выбыть такие игроки основы, как Шоу, Варан, Мартинес, Каземиро (травмирован до сих пор). Это уже не говоря об игроках ротации.

Тен Хаг считает, что травмы ключевых игроков мешают «МЮ» заиграть в его футбол. Такого же мнения придерживаются и сторонники голландца. Они уверены: будь все здоровы, команда дала бы равный бой «Баварии», играла стабильнее в АПЛ и вышла из группы ЛЧ. Но «Юнайтед», несмотря на все вышеописанные проблемы, обязан обыгрывать «Копенгаген», «Борнмут» и играть увереннее с середняками АПЛ.

За полтора года тен Хаг и близко не приблизился к футболу своего «Аякса», хотя за это время можно было закупиться необходимыми игроками и попрощаться с неугодными персонами. При этом в команде по-прежнему остался критикуемый всеми Магуайр и другие игроки. Значит, они устраивают тренера и он готов строить с ними свой стиль.

Эрик тен Хаг часто конфликтует с&nbsp;игроками. Тен Хаг продолжает ссориться с игроками «МЮ». Но он все делает правильно

Но спустя полтора сезона работы на «Олд Траффорд» у «МЮ» нет ни стиля, ни результатов. Летом тренер делился целью построить одну из самых опасных контратакующих команд мира, но подвижек к достижению этого статуса пока не наблюдается.

В любом случае, Эрику надо дать доработать сезон. Есть возможность отыграться за счет Кубка Англии, да и в АПЛ не все потеряно. Несмотря на вялую игру и порой ошеломляющие (в плохом смысле) результаты, «Юнайтед» отстает от топ-4 всего на шесть очков. Увольнять тренеров посреди сезона ради краткосрочного преображения — идея еще хуже. Сульшер не даст соврать.

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После вылета из Лиги чемпионов у «МЮ» есть возможность сосредоточиться на выступлении в АПЛ. Тем более в ближайшем матче команду ждет серьезное испытание — «Ливерпуль». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у манкунианцев почти нет шансов на победу. Успех команды Юргена Клоппа предложен за 1.33, это примерно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 5.80 (17%), триумф коллектива Эрика тен Хага — за 7.90 (8%).

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Андре Онана
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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