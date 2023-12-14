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Лига чемпионов

Сегодня, 01:15

В группе смерти — огненная развязка. «ПСЖ» вскочил в плей-офф ЛЧ, «Ньюкасл» вылетел из еврокубков

«ПСЖ» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
Игроки «ПСЖ» радуются голу в ворота «Боруссии».
Фото AFP
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Супертур в квартете F.
Лига чемпионов. Группа F
13 дек, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:1
ПСЖ

Пачка интриг

До последних минут в квартете дортмундской «Боруссии», «ПСЖ», «Ньюкасла» и «Милана» не было ясно почти ничего — и это прекрасно. Спасибо всем богам жеребьевок за то, что подарили нам такой увлекательный сюжет, полностью оправдавший надежды.

Мы ожидали рубку в группе F — мы ее получили. Достаточно сказать, что после каждого из пяти туров расстановка команд здесь отличалась друг от друга. Конечно, все рассчитывали, что и после финального игрового дня все вновь переменится, ведь группа со столь представительским составом не могла не получить удивительную развязку.

Досрочно был решен лишь один вопрос — «Боруссия» за тур до конца гарантировала выход в 1/8 финала, но не первое место. В остальном — сплошные интриги. Даже звездный «ПСЖ» во главе с Мбаппе легко мог вылететь в Лигу Европы, поэтому парижанам требовалась только победа в Дортмунде. А «Ньюкасл» с «Миланом в параллельной встрече как раз рассчитывали на то, что французы оступятся, но им самим было необходимо побеждать конкурента.

Лига чемпионов. Группа F
13 дек, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:2
Милан

Сумасшедшее спасение Зюле — и англичане к перерыву первые

Никто не сомневался, что обе встречи получатся интересными и напряженными. Ясно было и то, что все четыре команды сделают основную ставку на защиту и не станут лезть вперед. Стефано Пиоли, например, вообще в Ньюкасле обратился к персональной опеке — почти на всех участках поля футболисты «Милана» плотно встречали соперников. Правда, такая старомодная тактика красно-черным поначалу не помогала, и за первый тайм они сподобились всего на один неопасный удар.

О превосходстве обороны я упомянул не просто так: в середине первого тайма и в Германии, и в Англии почти одновременно защитники натурально спасли свои клубы от голов. Если миланец Томори, находясь в метре от ворот, не позволил забить хавбеку «Ньюкасла» Альмирону, то в Дортмунде Зюле совершил настоящий подвиг, после которого болельщики «Боруссии» устроили Никласу овации. Он не просто вынес мяч с линии из пустых ворот, а сделал это эффектно. А ведь Мбаппе определенно уже размышлял над способом празднования гола.

Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и&nbsp;Александер Исак. «ПСЖ» попал в плей-офф, «Милан» победил «Ньюкасл». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

В Дортмунде игра до перерыва проходила на встречных курсах: забить «Боруссии» могли и Ли Кан Ин, и Баркола, и Коло Муани, а в противоположной штрафной не повезло Вольфу и Ройсу. Но в раздевалки оппоненты так и ушли при счете 0:0.

А вот на «Сент-Джеймс Парк» все происходило иначе: хозяева не имели огромного числа моментов, хотя преимуществом владели. И на 33-й минуте Жоэлинтон логично вывел «Ньюкасл» и вперед, и на второе место в группе. Англичан устраивала ничья в параллельном матче из-за преимущества над «ПСЖ» по личным встречам.

Эмоциональная концовка

Несомненно, в перерыве парижане узнали о том, что их сдвинули на третье место. Но они не полетели вперед, а наоборот — оказались съедены прессингом Дортмунда. Хакими потерял мяч у своей штрафной, а Адейеми открыл счет. На ту минуту «ПСЖ» находился в кошмарной ситуации — французскому гранду требовались два гола для исправления ситуации.

Один команда Луиса Энрике отыграла довольно быстро — Заир-Эмери сделал счет 1:1. И те же цифры вскоре загорелись на табло «Сент-Джеймс Парк» — Пулишич передал привет подзабывшим его английским болельщикам. Болельщики «ПСЖ» выдохнули: их любимцы вновь оказались вторыми, но ситуация оставалась чрезвычайно шаткой.

Когда все забили по мячу, стало окончательно ясно, что финиш в группе получается огненным и нервным. Так и произошло.

В Дортмунде Мбаппе забил на 76-й минуте и на несколько секунд вывел «ПСЖ» аж на первое место, однако вскоре ВАР все отменил — Кильян оказался в офсайде. А в Ньюкасле хозяева продолжали терять преимущество и позволили «Милану» выйти вперед: сначала Леау попал в штангу, а следом Чуквуэзе забил второй гол. Но красно-черным этого было мало — они как раз уступали «ПСЖ» по личным встречам, так что им требовалось поражение парижан.

Французская команда точно знала, что происходит в Ньюкасле. Это стало ясно по поведению игроков финальные минуты и жестам Хакими: марокканец активно показывал хорошо знакомым ему футболистам «Боруссии», чтобы те не форсировали обытия. И те, видимо, послушались. В добавленное время соперники просто катали мяч и дотянули до финального свистка. Дортмунд стал первым, «ПСЖ» — вторым, а «Милан» отправился в Лигу Европы.

Группа смерти полностью оправдала все ожидания.

Группа F

И

В

Н

П

М

О

1. Боруссия Д

6

3

2

1

7-4

11

2. ПСЖ

6

2

2

2

9-8

8

3. Милан

6

2

2

2

5-8

8

4. Ньюкасл

6

1

2

3

6-7

5

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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