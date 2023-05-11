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Лига чемпионов

Сегодня, 08:20

В 34 года Мхитарян тащит «Интер» финал Лиги чемпионов. После переезда в Милан в нем видели игрока ротации

Андрей Кузичев
Корреспондент
Генрих Мхитарян празднует гол в ворота «Милана».
Фото Reuters
Генрих Мхитарян забивает гол в ворота голкипера «Милана» Майка Меньяна.
Фото Reuters
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Армянский полузащитник — герой миланского дерби в первом полуфинале главного еврокубка.

Нынешний «Интер» удивителен и парадоксален. Еще недавно все только и говорили, что у черно-синей команды есть две версии. Одна на протяжении месяца не могла выиграть в серии А. Реализация была настолько кошмарной, что нерадзурри впервые в своей богатейшей истории проиграли всухую три подряд домашних матча.

Другой «Интер» — в некой параллельной вселенной — был почти образцовой командой. Злой, дисциплинированной и нацеленной на результат. И не надо говорить, что миланцам повезло с турнирной сеткой, где они получили относительно простых соперников из Португалии. Расскажите о слабости «Порту», не вышедшему из одной группы с «драконами» «Атлетико», а про «Бенфику» вряд ли с удовольствием вспоминают в «ПСЖ» и «Ювентусе».

Казалось, только еврокубковые успехи и второй подряд выход в финал Кубка Италии удерживают Симоне Индзаги на своем посту. Однако в руководстве не считали отставку тренера единственным рецептом. Собственно, так было и осенью, когда «Интер» лихорадило на старте. Поэтому на кризисном этапе снова состоялась встреча с руководством, на которой Индзаги не предъявляли никаких ультиматумов и заверили, что увольнение ему не грозит.

10&nbsp;мая. &laquo;Милан&nbsp;&mdash; Интер&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Николо Барелла и&nbsp;Эдин Джеко. «Интер»: мощнейший старт и победа над «Миланом». Без Леау красно-черные несостоятельны

Скорее перемен стоит ждать по окончании сезона, только не факт, что теперь они будут. Хотя тренера можно упрекнуть в хрупкости и нестабильности на длинной дистанции. В прошлом сезоне Индзаги имел реальные шансы в первый же год работы взять скудетто, но выдал несколько невразумительных матчей весной 2022-го, после чего догнать «Милан» не помогли даже восемь побед в девяти заключительных играх. Нынешний же максимум — попадание в первую четверку.

При этом, имея ограниченные в сравнении с Антонио Конте возможности, 47-летний специалист сделал то, что не удавалось его маститому предшественнику. Сначала впервые за девять лет вывел «Интер» в плей-офф Лиги чемпионов, а сейчас находится в шаге от финала главного еврокубка. Во многом благодаря Генриху Мхитаряну, вопрос с переходом которого из «Ромы» окончательно решился после беседы с Индзаги.

В Риме у армянского футболиста, казалось бы, было все. Жозе Моуринью, с которым у Генриха когда-то были сложные отношения в Англии, хотел его сохранить. Такой же была и позиция клуба. Тем не менее, Мхитарян решил, что ему нужен новый вызов, и признался: «Я хочу выигрывать трофеи».

Тогда это звучало, как стандартная фраза после прихода в новый клуб. Тем более, в Риме была победа в Лиге конференций. В Милане же опытному новичку с учетом его возраста прочили роль игрока ротации. Он попрощался со сборной и уже два года не признавался лучшим игроком страны, сначала уступив приз закрепившемуся с ла лиге экс-защитнику «Урала» Арояну, а потом новой звездочке сборной — краснодарцу Сперцяну.

Однако те, кто скептически смотрел на перспективы Мхитаряна в «Интере», оказались посрамлены. Отвоевывая позиции в новой команде, постепенно Генрих превратился в ключевую фигуру. К моменту преодоления четвертьфинального барьера в чемпионской лиге и началу выхода из кризиса, что вылилось в серию из пяти побед, Gazzetta dello Sport даже включила Мхитаряна в число незаменимых в составе нерадзурри наряду с Бареллой и Лаутаро Мартинесом.

Сердар Азмун в&nbsp;матче &laquo;Байер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Герта&raquo;. «Барса» увеличила отрыв от «Реала», Азмун разыгрался перед встречей с Черчесовым, у Мхитаряна опять победный гол

Что интересно, оценки действий армянского хавбека экспертами перекликались с его собственными мыслями. В частности, игру Генриха называли умной, а он говорил тоже самое после образцовой победы над «Бенфикой» в Лиссабоне. «Мы знаем, как играть такие матчи, — признался Генрих, воздавая должное партнерам по средней линии. — Спасибо Брозовичу и Барелле. Они мозг команды и двигают нас вперед».

Между тем травмы Брозовича в какой-то степени помогли Мхитаряну, а опробованная Индзаги схема без чистого разрушителя в опорной зоне оказалась очень эффективной. Генрих же стал тем, кто привнес в среднюю линию баланс и гармонию. Это лучше понимаешь даже не на основе его персональных достижений, а на игре партнеров. Например, на Хакане Чалханоглу, который расцвел в роли глубинного плеймейкера.

Генрих Мхитарян забивает гол в ворота голкипера «Милана» Майка Меньяна.
Фото Reuters

В среду «Интер» использовал как раз эту расстановку. Мхитарян в ней — цемент, который связывает линии. И мозговой центр, регулирующий ритм игр. Генрих уже давно не чистый атакующий полузащитник, а скорее футболист, действующий от штрафной до штрафной. После переезда в Италию ему не раз приходилось менять позиции, и он здорово развил оборонительные навыки. По данным Whoscored в этой еврокубковой кампании Мхитарян лучший в «Интере» по среднему числу отборов за матч (2,2) и второй по перехватам (1,5).

Творческая же часть никуда не делась, а важнейший гол в дерби — заслуженный бонус к образцовой по качеству игре, по итогам которой УЕФА признал его лучшим в матче на «Сан-Сиро». Получив свой приз, Мхитарян поблагодарил товарищей по команде и призвал думать не о финале, а об ответной игре. Он не хочет спугнуть удачу, ведь Лига чемпионов — единственный недостающий еврокубок в его коллекции.

Лига чемпионов. 1/2 финала
10 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:2
Интер
Генрих Мхитарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
серия А
0
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