Канчельскис — о победной серии Слуцкого в Китае: «Уровень не слишком высокий, но есть с кем работать»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» оценил результаты главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого после победы над «Чанчунь Ятай» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Китая.

«Думаю, что все у него должно хорошо сложиться в Китае, раз он так начал. Почему бы и нет? Если есть подбор игроков, финансирование, стабильность, то, наверное, должно получиться. В Китай едут хорошие футболисты. Там есть много игроков хорошего уровня. Уровень в Китае не слишком высокий, но все равно есть с кем работать», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Шанхай Шэньхуа» одержал пятую победу под руководством Леонида Слуцкого, ставшего главным тренером «синих дьяволов» в конце декабря 2023 года.

На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая, набрав 12 очков.