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Китай

Сегодня, 15:10

Бассогог не будет играть у Слуцкого. В Шанхае ждут Дзюбу

«Шанхай Шэньхуа» не продлит контракт с нападающим Бассогогом
Александр Бобров
Шеф-редактор
Кристиан Бассогог.
Фото Global Look Press
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«Шанхай Шэньхуа» не продлит контракт с камерунским нападающим Кристианом Бассогогом, который истекает 31 декабря этого года. В результате в заявке шанхайского клуба освободится одно место для иностранного футболиста, которое, как считают местные СМИ, достанется Артему Дзюбе.

В своих предположениях они учитывают взаимоотношения между этим футболистом и новым тренером команды Леонидом Слуцким, а также высказывание футбольного агента Дмитрия Селюка о возможном переезде Дзюбы, которое широко растиражировали в Китае.

Из пятерки иностранцев, куда помимо Бассогога в сезоне-2023 входили Макарио Хинг-Гловер (США), Жоау Карлуш Тейшейра (Португалия), Ибраим Амаду (Франция, Камерун) и Сефас Малеле (Швейцария, Ангола), точно останутся двое последних, утверждают шанхайские журналисты.

Команда вернется из отпуска 3 января. А 5-го числа отправится на первый сбор в Хайкоу.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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