Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:42

25 октября состоится разговор между Роналду и тен Хагом

Telegram Новости

Разговор между нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и главным тренером команды Эриком тен Хагом состоится 25 октября. Об это сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, по итогам разговора, Роналду может попасть в заяку на матч Лиги Европы с «Шерифом». Отмечается, что для этого форварду нужно будет убедить тренера в приверженности проекту и готовности соответствовать его требованиям.

Это будет их первый разговор с момента отстранение португальца. Тен Хаг считает, что они смогут найти общий язык, и верит, что Роналду еще может сыграть важную роль в команде.

37-летний нападающий был отстранен от тренировок с основным составом «МЮ», после того как покинул скамейку запасных в конце матча против «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне Криштиану провел за команду 12 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/man-utd-news-cristiano-ronaldo-25345700
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» пугающе силен: раскрошил «Сочи» 7:0 и продлил беспроигрышную серию
Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер
СМИ сообщили о передаче подполью Николаева оружия от ВСУ
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Криштиану Роналду хотел снова уйти из «МЮ», но ему было некуда деваться
«Манчестер Юнайтед» не собирается расторгать контракт с Криштиану Роналду. Клуб не хочет выплачивать компенсацию
Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер
Источник: тен Хаг вернет Роналду к тренировкам, если тот согласится с ролью запасного
Тен Хаг планирует избавиться от Роналду в январе
Скоулз прокомментировал конфликт Роналду с «Манчестер Юнайтед»
Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Грэм Поттер оценил состояние защитника «Челси» Кукурельи