5 игроков «Челси» могут покинуть команду летом из-за ФФП

«Челси» рассмотрит возможность расставания с несколькими футболистами в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

По информации источника, из-за большого количества приобретений в зимнее трансферное окно «синим» может понадобиться чистка состава для того чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Руководство команды рассматривает выставить на продажу полузащитника Хакима Зиеша, защитника Калиду Кулибали, хавбека Матео Ковачича, и двух нападающих Кристиана Пулишича и Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за 20 матчей.