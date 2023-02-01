5 игроков «Челси» могут покинуть команду летом из-за ФФП

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«Челси» рассмотрит возможность расставания с несколькими футболистами в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.
По информации источника, из-за большого количества приобретений в зимнее трансферное окно «синим» может понадобиться чистка состава для того чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.
Руководство команды рассматривает выставить на продажу полузащитника Хакима Зиеша, защитника Калиду Кулибали, хавбека Матео Ковачича, и двух нападающих Кристиана Пулишича и Пьер-Эмерика Обамеянга.
«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за 20 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования