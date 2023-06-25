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Сегодня, 03:13

Аарон Рэмси допустил, что может вернуться в «Кардифф»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Ниццы» Аарон Рэмси допустил, что может вернуться в свой родной клуб «Кардифф».

«Я вырос в этой команде и всегда буду благодарен ей за то, что она мне дала. Однажды я хотел бы вернуться, но кто знает, как все сложится? В ближайшие недели мне нужно разобраться со своим будущим. Самое главное — насладиться отпуском с семьей и принять правильное решение, которое устроит всех нас», — приводит Sky Sports слова Рэмси.

В сезоне-2022/23 Рэмси провел 34 матча за «Ниццу», забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Контракт 32-летнего футболиста с французским клубом действует до конца июня 2023 года.

Аарон Рэмзи
Футбол
ФК Кардифф Сити
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