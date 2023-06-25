«Манчестер Юнайтед» предложил Де Хеа новый контракт с зарплатой почти в два раза ниже нынешней

Стали известны условия нового контракта, который «Манчестер Юнайтед» предложил вратарю Давиду Де Хеа.

По информации Daily Mirror, «красные дьяволы» готовы продлить соглашение с 32-летним испанцем на один год и сократить его зарплату почти в два раза. Если голкипер примет условия клуба, то будет получать 200 тысяч фунтов в неделю. Сейчас футболист зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю.

Де Хеа выступает за «МЮ» с июля 2011 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 61 гол в 58 матчах за команду во всех турнирах, отыграв 25 встреч на ноль.

Нынешний контракт вратаря действует до конца июня 2023 года.