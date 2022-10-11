Аке о тренировках с Холанном: «Закрыть его очень сложно, он способен на очень многое»

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Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке рассказал о тренировках с форвардом Эрлингом Холанном.
«Иногда ты сталкиваешься с нападающими, которые в чем-то очень хороши, но он хорош во всем. Бьет с левой, с правой, силен, быстр... Понятно, что тренировки отличаются от матчей, но закрыть его очень сложно, он способен на очень и очень многое», — приводит слова Аке официальный сайт УЕФА.
В текущем сезоне 22-летний норвежец провел 13 матчей, в которых забил 20 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования