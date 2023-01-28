Аке — после победы над «Арсеналом»: «Это был первый гол, который я забил правой ногой»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Его гол стал единственным в этой встрече.

«Во втором тайме мы были немного лучше и больше играли в свой футбол. Было тяжело, соперники оказывали на нас сильное давление. Нам пришлось использовать Эрлинга больше, чем обычно. Приятно выиграть. Особенно после тяжелого периода из двух сложных игр перед этой встречей. Это дает нам уверенность в следующем матче. Все еще впереди

Мой гол? Передача от Джека. Это был первый гол, который я забил правой ногой, так что я доволен», — цитирует BBC Аке.

Команда Хосепа Гвардиолы вышла в 1/8 финала турнира. Следующий соперник станет известен после жеребьевки.