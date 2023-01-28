Гвардиола одержал 18 побед против «Арсенала» в качестве тренера. Это его личный рекорд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в матче 1/16 финала Кубка Англии одержал 18-ю победу над «Арсеналом». Как сообщает BBC, ни одну другую команду испанский специалист не обыгрывал большее количество раз за тренерскую карьеру. Он с 2016 года тренирует английскую команду. «Сити» вышел в 1/8 финала турнира. Следующий соперник станет известен после жеребьевки. Гвардиола вышиб Артету из Кубка. Но главные битвы «Сити» и «Арсенала» впереди