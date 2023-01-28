Гвардиола одержал 18 побед против «Арсенала» в качестве тренера. Это его личный рекорд

Сегодня, 02:07
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в матче 1/16 финала Кубка Англии одержал 18-ю победу над «Арсеналом».
Как сообщает BBC, ни одну другую команду испанский специалист не обыгрывал большее количество раз за тренерскую карьеру. Он с 2016 года тренирует английскую команду.
«Сити» вышел в 1/8 финала турнира. Следующий соперник станет известен после жеребьевки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования