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Сегодня, 19:50

«Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» интересуются Вараном

Ана Горшкова
Корреспондент
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Два клуба из Саудовской Аравии заинтересованы в защитнике «Манчестер Юнайтед» Рафаэле Варане.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «МЮ» не намерен активировать опцию продления контракта, который истекает в июне 2024 года, на год. «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» следят за ситуацией с будущем 30-летнего защитника.

С лета 2021 года французский футболист играет за «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро. В этом сезоне Варан провел за манкунианцев 16 игр во всех турнирах и забил 1 гол.

Родриго Саравия (справа) в&nbsp;составе сборной Гватемалы. «Ростов» нашел опорника, Варан покинет «МЮ», Киммих нарасхват в АПЛ

Источник: Бен Джейкобс
Рафаэль Варан
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
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