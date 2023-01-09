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Сегодня, 10:28

Алан Ширер считает, что «Челси» срочно нужно прибавлять

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер недоволен игрой «Челси» в матче 1/32 Кубка страны против «Манчестер Сити» (0:4).

«Челси» был далек от идеала сегодня. Их впереди ждут два важных матча в чемпионате: с «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас». Они срочно должны прибавить. Знаю, есть травмы, но это никак не мешает оставшимся игрокам выступать с честью и выкладываться на поле. А этого не видно», — цитирует Ширера BBC Sport.

«Челси» из-за поражения закончил выступление в турнире. В турнирной таблице АПЛ синие идут на 10-й строчке.

Алан Ширер
ФК Челси
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