Альварес: «Для меня большая честь играть вместе с лучшими игроками мира»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал, какого ему играть в одной команде с форвардом Эрлином Холанном.

«Для меня большая честь играть вместе с лучшими игроками мира. Эрлин важен для нас, мы одинаково молоды, но оба можем учиться друг у друга. Мы оба хотим добиться лучшего для команды. Мы с Холанном очень разные игроки, но люди должны приспосабливаться к разным стилям игры», — приводит AS слова Альвареса.

В текущем сезоне 22-летний аргентинский футболист провел 10 матчей за «Сити» в АПЛ, в которых забил два гола.