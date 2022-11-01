Альварес: «Для меня большая честь играть вместе с лучшими игроками мира»

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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал, какого ему играть в одной команде с форвардом Эрлином Холанном.
«Для меня большая честь играть вместе с лучшими игроками мира. Эрлин важен для нас, мы одинаково молоды, но оба можем учиться друг у друга. Мы оба хотим добиться лучшего для команды. Мы с Холанном очень разные игроки, но люди должны приспосабливаться к разным стилям игры», — приводит AS слова Альвареса.
В текущем сезоне 22-летний аргентинский футболист провел 10 матчей за «Сити» в АПЛ, в которых забил два гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования