«Астон Вилла» проявляет интерес к Эдену Азару

«Астон Вилла» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Эдену Азару, сообщает Defensa Central.

Новый главный тренер команды из Бирмингема Унаи Эмери одобрит этот трансфер, поскольку видит в Азаре игрока, который «может стать лидером в атакующей линии команды».

«Королевский клуб» принял решение расстаться с 31-летним бельгийцем, но в данный момент ни одна команда не делал официального предложения мадридцам.

Напомним, за трансфер Азара «Реал» в 2019 году заплатил свыше 110 миллионов евро, что делает бельгийца самым дорогим футболистом в истории сливочных.

В текущем сезоне Азар провел за клуб 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.