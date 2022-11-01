«Астон Вилла» проявляет интерес к Эдену Азару

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«Астон Вилла» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Эдену Азару, сообщает Defensa Central.
Новый главный тренер команды из Бирмингема Унаи Эмери одобрит этот трансфер, поскольку видит в Азаре игрока, который «может стать лидером в атакующей линии команды».
«Королевский клуб» принял решение расстаться с 31-летним бельгийцем, но в данный момент ни одна команда не делал официального предложения мадридцам.
Напомним, за трансфер Азара «Реал» в 2019 году заплатил свыше 110 миллионов евро, что делает бельгийца самым дорогим футболистом в истории сливочных.
В текущем сезоне Азар провел за клуб 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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