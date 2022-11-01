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Сегодня, 19:33

«Астон Вилла» проявляет интерес к Эдену Азару

Иван Шитик
Корреспондент
Эден Азар.
Фото Getty Images
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«Астон Вилла» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Эдену Азару, сообщает Defensa Central.

Новый главный тренер команды из Бирмингема Унаи Эмери одобрит этот трансфер, поскольку видит в Азаре игрока, который «может стать лидером в атакующей линии команды».

«Королевский клуб» принял решение расстаться с 31-летним бельгийцем, но в данный момент ни одна команда не делал официального предложения мадридцам.

Напомним, за трансфер Азара «Реал» в 2019 году заплатил свыше 110 миллионов евро, что делает бельгийца самым дорогим футболистом в истории сливочных.

В текущем сезоне Азар провел за клуб 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Эден Азар. Эден Азар хочет покинуть «Реал»

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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