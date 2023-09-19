Антонио считает, что «Вест Хэм» закончит нынешний сезон АПЛ выше «Ливерпуля»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио выразил мнение, что лондонский клуб окажется выше «Ливерпуля» в турнирной таблице АПЛ в конце сезона.

«Думаю, в этом сезоне мы финишируем выше «Ливерпуля». Вот что я скажу. Я смотрел игру «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном» — 3:1, потому что она была до нашего матча, и «волки» могли удержать победу! У них было довольно много моментов. В эти выходные мы встречаемся с «Ливерпулем», и это будет матч за шесть очков. И мы их возьмем!» — приводит слова Антонио Footballer's Football.

После пяти туров АПЛ «Вест Хэм» занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Ливерпуль» — на третьем месте (13 очков).