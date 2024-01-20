Сегодня, 14:00
«Арсенал» сыграет против «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура чемпионата Англии в субботу, 20 января. Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, Англия. Начало — в 15:30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Кристал Пэлас» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр чемпионата Англии нет. Смотреть бесплатно в хорошем качестве игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
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