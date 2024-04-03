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3 апреля, 20:15

«Арсенал» — «Лутон Таун»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Арсенал» и «Лутон Таун» сыграют в АПЛ 3 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Арсенала» Габриэль Жезус.
Габриэль Жезус.
Фото Reuters
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«Арсенал» и «Лутон Таун» встретятся в Лондоне 3 апреля в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 21.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Арсенал» — «Лутон Таун» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим варианты ссылок с трансляциями — первая / вторая / третья.

Следите за ключевыми событиями противостояния 31-го тура АПЛ в матч-центре «СЭ».

«Арсенал» под руководством Микеля Артеты с 65 очками после 29 туров располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лутон Таун» идет на 18-м месте с 22 баллами.

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Футбол
Лутон Таун
ФК Арсенал (Лондон)
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